Vše odpuštěno, Novotný byl slavně přijat zpět. A Výborný dnes u sporáku, zítra v čele státu?

Malostranský zápisník   15:00
Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina – pardon, strana! Kdy stane lidovecký politický invalida v čele státu? Jak se Piráti mohli na drsných škunerech naučit mlaskat? A urychlete své rozvody, soudy teď zavalí Trumpova genocida!
Pavel Novotný oznámil, že je zpátky v ODS.
Končící šéf KDU-ČSL Marek Výborný při pečení velikonočních chlebů.
Bývalý politik Pavel Křivka si takto vykračoval po třídě Míru v Pardubicích
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil vazební věznici v...
* Řeporyjské čuňátko je zpátky v ODS a chce se na podzim stát zase starostou. Pavel Novotný se z libereckého krimu, kde se polepšoval za trojici soudem uznaných trestných činů, rovnou stavil v hlavním stanu modrých ptáků pro formulář - a teď slavně oznámil, že po loňském vyštípání z partaje byl slavně přijat zpět. Je to dobře, Ježíš v Matoušově evangeliu radí, že odpouštět bratrovi svému je třeba i po sedmasedmdesáté.

A protože příklady táhnout, lze v nejbližších dnech očekávat návrat Dominika Feriho do TOP 09, Petra Hlubučka do STAN, Jiřího Švachuly do ANO a prvního českého teroristu Jaromíra Baldu by konečně mohli přijmout do jeho milované SPD. Kam se ale vrátí David Rath, Kateřina Pancová nebo uprchlý poslanec Petr Wolf, Bůh suď…

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

* Končící šéf KDU-ČSL Marek Výborný se vyfotil při pečení velikonočních chlebů v zástěře s vyšitým nápisem „Dneska u sporáku, zítra v čele státu“. Je hezké, když pěšák, třebas i jednonohý a osleplý, nosí v tornistře maršálskou hůl. Ale od roku 2019, kdy stál Výborný dvakrát v čele strany, spadly lidovcům preference (podle agentury STEM) z 6 % na 2,4. Nechci nikomu brát jeho vlhké sny, ale jímá mě temné podezření, že pan Výborný už nikdy nebude stát v čele ničeho, natožpak státu.

* Prověrka, jak si zákonodárci žijící na dohled od Prahy nechávají v metropoli platit erární byty, ukázala, že asi největší vyžírky jsou Piráti. Pro srovnání: šéf ODS Martin Kupka z 16 km vzdálených Líbeznic dojíždí, ale pirátský poslanecký novic Samuel Volpe z téže obce raději spinká v Praze. Totéž kladenská senátorka Adéla Šípová by bez erárního bytu dojet štreku 30 km nezvládla, kladenský poslanec ODS Vojtěch Munzar tak ale pendluje roky. Je snad nějaký biologický rozdíl mezi normálním politikem a pirátským papalášem?

* Bývalý politik Zelených Pavel Křivka, který se pak angažoval v národoveckých uskupeních, tento týden obdržel písemný zamítavý verdikt krajského soudu k jeho odvolání proti dvouleté podmínce, kterou dostal za písmeno Z na své mikině (= „popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy“). Tak jen aby se nám všechny rozvody či spory o alimenty neposunuly o několik let, až se na soudy navalí případy všech, kdo teď tleskali Trumpovým speciálním vojenským operacím ve Venezuele nebo Íránu.

* Je nová doba – a kdyby jen host vyhazoval vrchního… Před 25 lety televizáci z ČT a s nimi spříznění politici zalezli do spacáků, aby televizi bránili před opozičněsmluvními tlaky, zejména z ODS. Dnes naopak předseda Martin Kupka vyhlašuje, že politici ODS zalezou do spacáků a budou Českou televizi před změnou financování, jakou i tato strana před časem navrhovala, bránit do roztrhání těla. Ale co, zle týraný volič ODS si za to čtvrtstoletí zvykl i na horší názorové přemety.

Vše odpuštěno, Novotný byl slavně přijat zpět. A Výborný dnes u sporáku, zítra v čele státu?

