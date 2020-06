Krize přišla v nejhorším čase

NOVÝ KNÍN (Středočeský kraj) Stejně jako na všechny obce České republiky, tak i na Nový Knín dopadly následky šíření nemoci COVID-19. Zpočátku jsme se museli věnovat především zajištění ochranných prostředků, uklidňování paniky, která se mezi lidmi šířila, a zjišťování informací, kterých bylo velice málo. Toto jsme úspěšně zvládli, ovšem nyní nás čeká další, mnohem větší problém, který tvrdě zasáhne rozpočet města.

Propad financí nám byl predikován již v březnu našim bankéřem z České spořitelny, a proto jsme spolu s účetní a předsedkyní finančního výboru přistoupili k redukci výdajů rozpočtu ve výši asi dva miliony korun. Tento krok se u některých zastupitelů nesetkal s pochopením, ale poslední vývoj potvrdil naše tehdejší obavy z propadu financí. Aktuálně činil propad příjmů za měsíc květen asi 600 000 korun. Úprava rozpočtu nebude zřejmě stačit a čekají ho další zásahy. Pokud bych vycházel z toho, že propad by byl každý měsíc podobný, jako tomu bylo za květen, budeme muset počítat s propadem ve výši 4,8 milionu korun. To by znamenalo propad příjmů ve výši šestnácti procent, ale osobně očekávám, že to v konečném důsledku bude ještě více, kolem dvaceti procent.

Naše město v jarních měsících dokončovalo dvě větší investiční akce v Základní škole Nový Knín v celkovém objemu 30 miliónů korun, kdy spoluúčast Nového Knína na těchto akcích, čítá polovinu této částky. Pokud by stát neřešil současný stav, pak budeme muset zastavit většinu připravovaných investičních akcí tak, abychom pokryli náklady na dokončené projekty v základní škole. Zrušit bychom tak museli plánované rekonstrukce místních komunikací, úpravu náměstí, finanční podporu místních spolků a organizací.

Z pohledu města Nový Knín přišla finanční krize v nejhorší možný čas a obávám se, že současné problémy budeme řešit nejen do konce tohoto roku, ale i v roce následujícím. Abychom alespoň nějak mohli pokračovat v chystaných investicích, budeme potřebovat pomoc státu, chystaná finanční injekce v podobě podpory 1200 korun na obyvatele by nám přinesla 2,4 milionu korun, a pomohla by nám tak v těžké situaci.

Lze jen doufat, že nenastane další vlna šíření onemocnění a nebude nutné přikročit k obnovení mimořádných opatření, která bezesporu zafungovala, ale jejich ekonomický dopad na města a obce je značný.