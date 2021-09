Nový třídní boj

Pod titulem The New Class War: Saving Democracy from the Managerial Elite (Nová třídní válka. Jak zachránit demokracii před manažerskou elitou) zkoumá profesor Lind populistické revolty v USA a v západní Evropě. Míní, že všechny jsou součástí třídní války.



V polovině 20. století, po roce 1945, disponovali dělníci a venkov vyjednávací silou na třech frontách – politické, ekonomické a kulturní. Od té doby se však na Západě odehrává „technokratická neoliberální revoluce shora“, která likviduje schopnost dělnické třídy podílet se na politickém životě. Posledními citelnými důsledky byl podle Linda brexit a fenomén Trump.