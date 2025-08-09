Smrt za čest rodiny. Kavkazští gayové jsou nuceni umírat na Ukrajině, smyjí tím hřích

Ruská vláda vede dlouhodobě „svatou válku“ proti LGBTQ+ komunitě. To, co bezmála před 20 lety začalo jako ochrana dětí před propagací homosexuality, vyvrcholilo na podzim 2023 zákazem „hnutí LGBT“ v zemi a jeho označením za extremistické.
Na severním Kavkaze je mimo jiné rozšířená praxe, jako je vražda ze cti, kdy sami příbuzní zabijí člena své rodiny, aby smyli hanbu svého klanu. Poslání do války je proto trestem pro samotného homosexuálního muže za jeho orientaci i pokusem smýt hanbu z rodiny, jejíž pověst bude zachována, pokud muž ve válce zemře.
LGBTQ+ osoby se v Rusku stávají stále častěji jak obětí státem legalizované zvůle, tak společenské šikany, která se projevuje buď vyhazovem ze zaměstnání za „nesprávnou“ orientaci, nebo fyzickým násilím. Kritická situace v tomto ohledu je na severním Kavkazu. Regionu, který je převážně muslimský a tamní společnost výrazně konzervativní a netolerantní.