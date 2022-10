Názor

Propagace divadla nikdy neškodí a udělování cen za výkony v něm, které určitě nejsou a nemohou být spravedlivé, je jednou z možností, jak o dramatickém umění dát vědět. V Česku má divadlo skutečně mimořádné postavení, a to i v evropském kontextu, vždy bylo ve středu dění a v životě lidí hrálo důležitou roli už od národního obrození – stačí vzít do ruky dvě bichle mapující naše ochotnické divadlo, není snad jediné vísky, kde by se ochotníci nedružili.