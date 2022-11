Nulté kolo prezidentských voleb přineslo i dobrou zprávu

Politikou nepolíbení bohatci, kteří se rozhodli kandidovat, sbírali podpisy nikoli pomocí dobrovolných podporovatelů svého programu, či dokonce straníků, ale čistě na bázi komerční. Když například studentům slíbíte padesátikorunu za každý podpis, je pak očekávatelné, že si dotyční vymyslí spoustu podporovatelů, aby něco vydělali.

Nejsou to aktivisté a osud zájemce o hradní kancelář jim může být úplně lhostejný. Ve světle obrovské, až třetinové chybovosti neúspěšných milionářů musíme ocenit podpisy, jež shromáždili dva kandidáti, kteří jsou, a to nikoli pouhou shodou okolností, i favority lednové volby.

Jezdit po republice, přesvědčovat voliče a sebrat dost podpisů je těžká práce, která je v případě Danuše Nerudové i Petra Pavla odměněna popularitou.

Ve druhém kole už to, zda je dotyčný kandidátem občanským, či kandidátem našich zastupitelů, roli hrát nebude. Avšak do prvního kola je to faktor mocný a lze říci i zasloužený doping pro ty, kteří si kampaň troufli „odmakat“.