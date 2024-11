Nutella a nejvíc gólů. Proč se seriózní muž rozhodne proměniti se v kašpara?

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

„Největší chyba, kterou jsem v životě udělal, byla, když jsem se snažil někomu přizpůsobit a poslouchat dobré rady. To není dobré. Člověk má poslouchat názory druhých, ale má být sám sebou. To je nejautentičtější, nejuvěřitelnější, nejlepší. Já jsem takový, jaký jsem. Protože dělat ze sebe nějaký marketingový produkt, to nebudu. A teď tisíc lidí, těch chytráků, co píší každý den do médií spoustu komentářů, bude psát – když takhle uvažuje o politice, tak nemůže nikdy vyhrát.“

Uhodnete autora? Ano, je to premiér Petr Fiala, ještě v saku v kravatě, když na serveru Seznam Zprávy vysvětluje, že si žádnými radami marketérů nebude předělávat svou povahu ani svůj projev. A teď se podržte: rozhovor vyšel 17. října, ani ne měsíc před tím, než ten samý Petr Fiala začal vyskakovat na plakátech v oblečení a pózách totožných s dřívější kampaní ANO „Nekecáme, makáme“, než začal chválit světové fotbalisty a než začal vysvětlovat národu, že „ze všech politiků bych nejvíce gólů dal já“.

Chlívek přiznává, že tuto reklamní operaci při veškeré snaze nedokáže pochopit. Fiala je v politice patnáct let, patnáct let se prezentuje jako klidný a uměřený lídr, který na rozdíl od hlavních oponentů neplácá nesmysly – a teď najednou tohle? Nejvíc gólů a platy jako v Německu do čtyř let? Pravý opak toho, co tvrdil ještě před měsícem?

Takovéhle bomby házejí politici do veřejného prostoru obvykle ve chvíli, kdy je potřeba odvést pozornost od nějakého potenciálně velmi nebezpečného maléru – ale nic takového tady na stole nebylo. Chlívek nerad přiznává, když něčemu v politice nerozumí, ale tady je prostě s rozumem v koncích.

93 procent Goebbelsovy pravdy

Aby toho nebylo málo, tak nám premiér spolu s celou vládou vysvětlil, že jeho kabinet splnil či splní 93 % svého programového prohlášení. Ano, přesně 93, ne 94 ani 92, prostě 93. Jak to drahá vláda spočítala, netušíte někdo?

Chlívek by ten výpočet tuze zajímal. Namátkou v programovém prohlášení otevřel kapitolu penzijní reforma, kterou kabinet (oprávněně) vydává jako svůj hlavní úspěch. V této kapitole je napsáno 14 jednotlivých bodů, z nichž vláda jednoznačně prosadila pouze pět (!), další dva částečně a plných sedm (!) bodů ze svých slibů nesplnila vůbec! I kdyby Chlívek zavřel obě oči a částečné splnění odfajfkoval, kapitolu penze vláda naplnila na 50 procent. Kde jste vzali těch 93 procent, drazí ministři?

Nebo že by jiné kapitolky byly na 100 %, takže se nakonec k těm 93 procentům nějak dohrabeme? Ani omylem. Koukneme-li hned na předchozí pasáž Sociální služby a dávky, tak tam je splněn jen naprostý zlomek chvályhodných cílů a krásných slibů.

Kde jsi, milá vládo, sebrala těch 93 procent? Nebo sis prostě vzala za své Goebbelsovo „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“?

Daleko do zatracení

Vláda Petra Fialy je mimořádně neoblíbená, což ale nijak neznamená, že by byla nutně tragická. Je vždycky trochu směšné v nějaký čas předjímat, co řekne historie, ale Chlívek ani na vteřinu nepochybuje, že dějiny budou na kabinet Petra Fialy koukat výrazně smířlivěji, než na něj hledíme dnes. V klíčových otázkách udělal správná, byť těžká rozhodnutí.

Jednoznačnou podporou Ukrajiny pomohl celé Evropě rychleji se zorientovat a vzepřít se ruskému impériu. Integrací enormního počtu běženců prokázal nejen vysokou dávku lidskosti, ale i logistických schopností a strategického uvažování. To samé platí pro pokus konečně rozhodnout o dostavbě Dukovan. Stejnou strategickou chválu zaslouží i za parametrické změny penzijního systému – změny bolestivé a nepříjemné, ale oddalující kolaps důchodového účtu v blížících se dekádách.

Jenže to, co kabinet předvádí v sociální a ekonomické oblasti, je občas na hranici racionality (vzpomeňte, jak ještě koncem srpna 2022 premiér hřímal, že nikdy nebude regulovat ceny energií). A úplně nejhorší je, že dělá z lidí hlupáky, kteří neumějí počítat: to když jim tvrdí, že dvě a dvě je pět, a kdo nechápe, je skrytý ruský troll. Vláda slíbila zastavit zadlužování bez zvyšování daní – daně zvýšila a zadlužujeme se nejrychleji v dějinách.

Státní dluh vzroste za čtyři roky panování této koalice o více než bilion korun, a ona přesto na billboardy vylepuje nápisy „Snížili jsme deficit o 180 miliard“? A pak nám vysvětluje, že jde jen o deficit státního rozpočtu a že ten příští rok bude o 180 miliard menší, než měl Babiš za zastavené ekonomiky během covidu?

Nestává se často, aby Chlívek vážně citoval Miloše Zemana, ale tady musí: „Politik může být milován, politik může být nenáviděn, ale politik se nikdy nesmí stát směšným.“

Miloš Zeman takto komentoval projevy a billboardy svého oblíbeného „korunního prince“ Stanislav Grosse, Chlívek pak svého dlouho oblíbeného konzervativního politologa Petra Fialu.