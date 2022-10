O děti řadě bafuňářů příliš nejde, hlavně aby získali peníze od státu

Jenže jsou v té frontě i ti, kdo by si vydělat mohli, a také ti, kdo se obmyslně schovávají za druhé, jmenovitě za děti. Zažil jsem to třeba na jednání městského zastupitelstva. Jisté sportovní sdružení přišlo o dotaci z fondu zastupitelstva, protože kontrola zjistila závažné nedostatky v činnosti i mrtvé duše v evidenci. Dokonce padlo v souvislosti s podivným hospodařením sdružení trestní oznámení. A přesto postižení a jejich příznivci okamžitě spustili křik, že když sdružení peníze nedostane, děti místo sportování „budou sedět u televize“ (že u počítačových her, kupodivu nezaznělo), a my nepřejícníci že jsme toho vinni.