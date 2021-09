O mocenském ústupu: USA připomínají starou Británii

V rámci diskusí o odchodu z Afghánistánu by neměl zapadnout článek skotského historika Nialla Fergusona, který napsal do rubriky „Na pozvání“ týdeníku The Economist. Ferguson v textu srovnává současnou americkou situaci s oslabováním a koncem britského impéria jako globálního centra moci. Z textu vybíráme pár nejdůležitějších postřehů.