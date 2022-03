Aby se jim alespoň trochu ulevilo, vláda ve středu rozhodla zrušit silniční daň pro osobní vozy a dodávky do dvanácti tun a přimíchávání biosložky do benzinu a nafty. Hodlá také zpřísnit kontroly prodejců. Kromě toho vyzvala občany, aby zvážili omezení spotřeby paliv, protože část peněz prý končí u Vladimira Putina. Vláda tedy rozhodla spoléhat na to, že situaci nakonec vyřeší trh.