Co by napsal Husák? Nač bychom se mohli těšit, kdyby v „obálce TGM“ pokračovali jeho nástupci

Je to vzácná příležitost, kdy se nabízí téma sice poněkud bulvární, ale zajímavé skutečně pro všechny. Za autentický zájem o „odkaz TGM“ se přece nemusí stydět nikdo – od intelektuála přes voyeura až po „dezoláta“, jak se dnes nehezky říká.
Ale nechme stranou spekulace o tom, co v obálce je. Uvidíme. Nechme stranou i spekulace, zda poselství TGM přinese zklamání. Od cimrmanů víme, že zajímavější je fáze očekávání, která fázi zklamání předchází.
Trochu laškovné spekulace si ale dovolíme jinde. Třeba v této věci. Proč se z „obálky TGM“ nestala tradice? Zkusme si představit, že by své zapečetěné odkazy či poselství zanechávali i Masarykovi nástupci v úřadu prezidenta. Co bychom při otevírání jejich obálek očekávali? Na co bychom se těšili?
Vy troubové, neschází vám to?
Vezměme to chronologicky. S tím, že vynecháme Emila Háchu (prezidentem Československa byl jen půl roku) a hlavy státu ještě žijící.
Co by nás čekalo v obálce od Edvarda Beneše ze září 1948? Od člověka, který napsal obsáhlé paměti, by nás nemělo překvapit nic, ale… Nečekali bychom reflexi Benešovy role v únoru 1948? Naivity odstupujících nekomunistických ministrů i jeho rozhodnutí demisi přijmout?
Následuje „první dělnický prezident“ Klement Gottwald. Co by napsal v březnu 1953? Možná by právě tento muž „uhlířské víry“ zdůraznil, jak KSČ dostal k moci, poté k absolutní moci, zcela ústavní cestou. Že u toho byly i Lidové milice, ozbrojená složka KSČ? Byly, ale proč cpát takové detaily do odkazu, že.
Antonín Zápotocký mohl v prosinci 1957 vzpomínat na československou měnovou reformu. Jak v pátek prohlásil, že měnová reforma se nechystá, a v sobotu odpoledne byla vyhlášena. Lež? Jistě, ale do obálky to mohl napsat s kapitalistickým argumentem: ukažte mi zemi, kde chystají měnovou reformu a vytroubí to předem, aby šli na ruku spekulantům.
Možná nejvíc by se psaní do obálky užil Antonín Novotný, jenž byl prezidentem od prosince 1957 do března 1968, než ho vystrnadili reformní komunisté Pražského jara. Do deseti let jeho éry patřila poslední politická poprava (Vladivoj Tomek v roce 1960), věznění Vladimíra Škutiny (1962–1963) za to, že řekl „Antonín Novotný je vůl“, ale i „zlatá šedesátá“, boom svobody v kultuře, publikace knih či filmů, které se cení dodnes.
Když Novotný v lednu 1975 umíral, mohl by do své obálky napsat třeba toto: „Vy troubové, odstavili jste mě proto, že jsem byl pro vás vůl. Ale už za půl roku jste dostali okupaci a něco mnohem horšího. Za mé éry se sice nesmělo říkat ‚Antonín Novotný je vůl‘, ale jinak se smělo skoro všechno. Nebyla to přijatelná společenská smlouva? Neschází vám to?“
Husák – vždyť normalizace byla selanka
Na řadě je Ludvík Svoboda, prezident z let 1968–1975. Jak to bylo s někdejším legionářem, hrdinou od Zborova, v únoru 1948? Dal tehdejší ministr obrany Svoboda armádu k dispozici KSČ? Nyní bychom se mohli těšit, že až se otevře Svobodova obálka, prozradí nám, jak to tehdy reflektoval. Ale ve skutečnosti by neprozradil nic, neboť v září 1979 umíral již mimo realitu (ostatně sám TGM v září 1937 také).
A jsme u Gustáva Husáka, prezidenta normalizace (1975–1989). Ve stalinských procesech 50. let proslul tím, že jako snad jediný ani po mučení nepřiznal vinu, čímž si zřejmě zachránil život (nemohli ho teatrálně soudit podle připraveného scénáře). Nenapsal by do své obálky něco, jak to o něm kdysi formuloval spisovatel Milan Šimečka? Že člověk s takovou brutální zkušeností 50. let považoval i nejdrsnější normalizaci za selanku, kterou mu nikdo nemůže vyčítat. Na tom něco je. Ale očekávat, že by to Husák před smrtí reflektoval upřímně, by bylo bláhové.
Na závěr zbývá Václav Havel, prezident z let 1989–2003. Co by napsal do obálky v prosinci 2011? Něco zasvěceného o „životě v pravdě“? O svých slabých chvilkách, třeba o váhání ve vazbě v roce 1979, když mu StB nabízela „deal“ v podobě výměny vězení za cestu do exilu? Asi těžko. Havel měl oproti předchůdcům výhodu. Svůj „vzkaz do obálky“ napsal už předem, a to zcela veřejně – v podobě scénáře ke hře (a pak i filmu) Odcházení.