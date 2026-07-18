Více diplomacie, méně válek. Obama se ozval v pravý čas

Na počátku léta bývalý americký prezident Barack Obama, v pořadí čtyřicátý čtvrtý, otevřel ve velkoměstě Chicago své prezidentské centrum. V inauguračním projevu na tomto místě řekl tři zásadní myšlenky. Především zdůraznil, že toto centrum vzniklo jako komunitní prostor pro vzdělávání, umění a setkávání, který má posilovat důvěru v demokracii, a zároveň vyzval lidi k boji proti cynismu. Právě to jsou hodnoty, kterým on přikládal velký význam po celý svůj dosavadní život.
Posedlost válčením či svrháváním podezřelých režimů zaplatilo svými životy půl milionu lidí.
Zadruhé exprezident řekl, že posláním jeho střediska je připomínat, jaké byly Spojené státy v době, kdy je vedl. Ta doba trvala osm let, od roku 2009 až do roku 2017, a byla hodně bohatá na velké změny. Vyznačovala se především okázalým odklonem od militaristické politiky jeho předchůdce George Bushe mladšího, který zahájil dvě velké a dlouhotrvající války v islámském světě. V reakci na teroristické útoky ze září 2001 to byla invaze do Afghánistánu, která nakonec trvala dlouhých dvacet let a vyžádala si spoustu investic a obětí nejen od USA samotných, ale také od jejich spojenců z NATO.
Zvláště kritický byl Barack Obama k další válce jeho předchůdce, která dostala název Irácká svoboda. Sám Obama ji již v roce 2002 označil za velmi hloupou válku a v Senátu hlasoval proti ní. Další vývoj této nelegální války, zahájené na základě „důkazů“, které se nikdy nepotvrdily, mu dal zcela za pravdu. Právě díky tomu se Obama nakonec stal prezidentem skvěle připraveným na to, aby prosadil výborně promyšlenou strategii negace svého militaristického předchůdce, kterou silně ovlivňovali i tehdejší viceprezident Dick Cheney a ministr obrany Donald Rumsfeld.
Výše zmínění přeborníci byli tak posedlí válčením a svrháváním podezřelých režimů, že do toho šli i bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Tuto posedlost zaplatilo svými životy půl milionu Iráčanů, k čemuž je nutné připočítat obrovské ekonomické škody. Takové přístupy Barack Obama jasně negoval důrazem na to, že už nelze zahajovat velké vojenské operace bez jasného mandátu Rady bezpečnosti a bez spolupráce s nejvýznamnějšími spojenci. Šel tedy od bushovského unilateralismu směrem k nezbytnému multilateralismu.
Ze Sněžky do Špindlu
A k bilanci toho, jaké byly Spojené státy americké za svého 44. prezidenta, patří také to, že světu ukázaly cestu k naplnění velké myšlenky světa bez jaderných zbraní, kterou on sám představil ve svém památném pražském projevu v dubnu roku 2009. Významným krokem k jejímu naplňování se stala americko-ruská smlouva o výrazném snížení počtu jaderných zbraní, která byla podepsána v naší metropoli téměř do roka a do dne od onoho skvělého projevu.
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A nakonec moc rád připomínám Obamu jako skvělého rétora celosvětového významu. Sportovní figura, ukázkové držení těla, podmanivý chlapácký hlas, dokonalá výslovnost, mluva doslova jevištní. A nyní si to srovnejme s výslovností těch dvou, kteří přišli po něm (jeden se dokonce opakovaně vracel). Biden nebyl schopen dokončit větu během volební debaty a narcis Trump stále častěji fistuluje a špatně artikuluje. A navíc se čím dál více holedbá něčím, co vůbec nedokázal. V tomto směru jsme tedy svědky propadu jako ze Sněžky až k Bílému mostu ve Špindlu!
Pro úplnost je třeba dodat, že Barack Obama přece jen jednu válku vedl. Bylo to v rámci Operace Odyssey Dawn (Úsvit odyssey) coby počáteční fáze mezinárodní vojenské intervence v Libyi, která probíhala od 19. do 31. března 2011 pod vedením USA. Jenomže to bylo tak, že do tehdejší Libye nejprve vletěli francouzský prezident Sarkozy a britský premiér Cameron, kteří až následně zjistili, že mají slabé letectvo. Teprve v té chvíli se tito dva samozvaní maršálové s prosíkem obrátili na Obamu a žádali o nasazení US Air Force. Ten je ve štychu nenechal, ale hned si dal jasné podmínky: celá akce musí mít jasný mandát Rady bezpečnosti, USA tam nenasadí žádné příslušníky pozemního vojska a nebude to žádná okupace jako předtím v Iráku. Všechny podmínky byly splněny.
A tím se dostáváme ke třetí klíčové myšlence Obamova projevu. Ve světle jeho prezidentské bilance můžeme říci, že má plné právo kritizovat současného prezidenta USA za to, že použil vojenskou sílu takovým způsobem, že bezpečnostní situace samotných Spojených států je ještě horší než před zahájením vojenských úderů.
Takže nakonec i na íránské frontě je situace jednoznačně horší, než byla za Baracka Obamy. On přece dokázal tuto záležitost dotáhnout až ke 14. červenci 2015, kdy Írán a skupina E3/EU+3 (USA, Rusko, Čína, Francie, Velká Británie a Německo za koordinace Evropské unie) podepsaly dohodu, podle které si Írán směl ponechat civilní jadernou energetiku a omezené obohacování uranu, ale za podmínek, které měly zabránit rychlé výrobě jaderné zbraně. Velice pochvalně se o ní vyjádřil třeba tehdejší papež.
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Jenomže Trump jako jeho nástupce povýšenecky a pohrdavě řekl, že to byla velmi špatná dohoda, a odstoupil od ní. On sám to pak ve svém druhém mandátu dotáhl až do současné situace, o které Obama říká, že se utratila spousta miliard dolarů, byla zabita spousta lidí a mezinárodní bezpečnost se jenom zhoršila. Tento skvělý státník se skutečně ozval v pravý čas!