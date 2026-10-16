Obce na rozcestí: co nám ukázaly komunální volby? Pryč jsou pravidla i programy

Komunální volby 2026 znovu otevřely otázku, kam směřuje česká politika a politická kultura. Ústup tradičních stran, vzestup účelových uskupení, osobní animozity a vyhrocené spory v obcích budí pochybnosti, zda se z politiky nevytrácí to, co jí má dávat smysl: odpovědnost, program a služba občanům. Co tedy volby ukázaly?
1/ Politika bez programu a pravidel
Jsme svědky dalšího oslabování klasických politických stran a jejich nahrazování nejrůznějšími účelovými uskupeními, která se prezentují jako alternativa ke „staré politice“. Některá připomínají politické projekty pirátského typu, jejichž společným jmenovatelem je spíše vymezování se vůči zavedeným stranám než jasně formulovaný ideový základ.
Řídit obec znamená orientovat se v právních předpisech, rozpočtu, územním plánování, správních postupech a kompetencích jednotlivých orgánů obce. Obec není pokusná laboratoř pro politické amatérství ani prostor, v němž lze veřejné peníze a důvěru občanů podřídit experimentům bez promyšlených důsledků.