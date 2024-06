Mám k obchoďáku vztah, protože v roce 1975, kdy byl otevřen poprvé, jsem byl v podniku obchodní domy Prior zaměstnaný. Ale ani to by mě neospravedlňovalo k jeho zařazení do Posledního slova, nebýt kulturní války, která se kolem něho vede. A vedla už tenkrát.

Začněme názvem. Původně to byl Prior 02. Ohromná čísla 02 zdobila fasádu. Vzbudila ohromnou ideologickou nevoli. Soudruzi kázali 02 odstranit a podnik byl přejmenován na Máj, jelikož „máj je měsíc pokrokový“.