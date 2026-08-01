Meteorologové předpovídají teploty kolem 40 °C, ve Francii se šíří lesní požáry a drobní prodejci elektra hlásí, že nové zásoby ventilátorů naskladní za tři dny. Na tuto doslova rozpálenou atmosféru reaguje i módní svět.
Návrhář Rick Owens předvedl během pařížského týdne módy nafukovací teplákové soupravy vybavené osobním klimatizačním systémem, sportovci během svých výkonů používají chladící vesty a nejžhavějším doplňkem se stal mini větráček do ruky.
Raději Pittovu sukni než Mescalovy šortky
Jistě, s vlnou veder na sobě chceme mít co nejméně látky. Neúprosným teplotám nahrávají nejen mini šaty a sukně pod zadek, ale i pánské šortky, které v posledních sezonách zpropagoval irský herec Paul Mescal. Do kanceláře ale tyto kraťásky odhalující většinu stehna stále nepatří.
Ostatně debatu nad mini šortkami nedávno rozvířil i nový britský premiér Andy Burnham a hádejte co – musel si koupit nové, delší. Pokud si ale přece jen chcete v kanceláři dopřát trochu extravagance, zkuste místo šortek dlouhou sukni, kterou v minulosti oblékl Brad Pitt a módní svět šílel.
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Harry Styles to zkrátil! Jsou mikro šortky převlek pro Mickey Mouse nebo uniformou tohoto léta?
Co se týče obuvi, letošní léto patří žabkám. Objevují se v minimalistických verzích z kůže, z gumy, na platformě i na podpatku a staly se jedním z nejvýraznějších trendů této sezóny. Přesto do kanceláře zůstávají problematickou volbou. Mnoho zaměstnavatelů má s odhalenými prsty svých zaměstnanců problém, zejména v konzervativnějších profesích.
Len a puky, zachránci letního šatníku
Dobrou zprávou ovšem je, že ani elegantní kancelářský outfit nemusí být v létě utrpením. Naopak! Kdo někdy navštívil Řím uprostřed nejparnějšího léta, moc dobře ví, že místní gentlemani nosí i ve čtyřiceti stupňových vedrech košile s dlouhým rukávem a dlouhé nohavice.
Jejich tajemství tkví ve volnějším střihu a přírodním materiálu, především ve lněných směsích. A máme to štěstí, že přesně tato kombinace je teď zatraceně trendy. Příště proto sáhněte i po bavlně, hedvábí nebo jemném merinu. To jsou látky prodyšné, které dobře odvádějí vlhkost a pomáhají tělu zvládat vedro.
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Klidně je zakažte, ale crop topy si cestu najdou. Proč jsou ultra krátká trička tak populární?
A jsme zase u těch šortek – lehké přírodní materiály a širší střihy umí nabídnout větší komfort než mini kraťasy z šusťákoviny či polyesteru. Pokud vám dresscode vašeho pracoviště kraťasy dovoluje, vyberte ty, které končí lehce nad kolenem. Body navíc dostanete za nažehlené puky.
Klasickou bavlněnou košili a tričko s potiskem lze také vyměnit za košili ze lnu nebo polo tričko. Celý outfit nakonec vybavte vějířem nebo ručním větráčkem – jde o investici, která zřejmě jen tak z módy nevyjde.