Chvála klobouku. Atributu, jenž za komunistů zmizel a už se nevrátil

Není to samozřejmě originální panamák. Ty se cenově pohybují od čtyř tisíc výš, podle toho, jak originální panamák to je a z jakých stébel je ručně upletený. Můj klobouček je strojově vyrobený a funguje velmi dobře. Krempa stíní a jeho stěnami prochází vzduch a chladí mi pleš.
Soudě podle názvu pochází idea z Panamy, země s tropickým podnebím. Klobouky chrání před sluncem Mexičany i Texasany, a že v jejich krajích dovede slunce pěkně pražit. U nás je to s klobouky špatné. Znám málo příznivců klobouků. Vzpomenu na fotku Jiřího Peňáse v bílém klobouku, jinak ale v paměti pátrám marně. Jsem v tom skoro sám, ale netrápí mě to. Ať si každý nosí nebo nenosí, co chce.
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K tématu „klobouk“ mě přivedl poněkud pošetilý letní nápad. Oprášil jsem DVD přehrávač a vytáhl z knihovny krabici s kolekcí Hitchcockových filmů. Před lety jsem ji zakoupil, zhlédl Psycho, Okno do dvora a hlavně Potíže s Harrym. Vrátil jsem se k ní po pauze jistě patnáctileté. Dal jsem si Vertigo a Na sever Severozápadní linkou. Večer se budu těšit na Vraždu na objednávku.
Padesátá léta, Amerika. Dívám se na ty obrazy, jako by to byla sci-fi. Praštilo mě to do očí, jak všechno v nich vypadá jinak, než známe z každodenní praxe. I to, že muži v tom neskutečném světě chodí v klobouku. Nedali bez něho ani ránu.
U nás se dřív taky nosil klobouk. Za první republiky, ještě za války. Známe fotky z Pražského povstání. Jsou na nich muži s puškami v rukou, na hlavě klobouk. Pak nastala doba placatých čepic. Po devětaosmdesátém skončila, ale klobouky se nevrátily. Není to pozůstatek třídního boje. Nevím, jak je to v Americe, už dlouho jsem tam nebyl, ale zmizely z evropských měst. Naposled jsem si koupil klobouk loni o Vánocích v Norimberku. Obchod byl prázdný, jen já se svou ženou a prodavačka. Pak venku na ulici jsem na chodníku v klobouku osaměl.
Zmínil jsem se, že filmy z Ameriky padesátých let mi připadají jako pohled do cizího světa. Lidé v nich, muži i ženy, vypadají jinak než my. Chovají se jinak, mluví jinak. Klobouky prý zmizely rozšířením automobilové dopravy, změnou životního stylu a uvolněním oblékání. Má to asi ale i jiné důvody.
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On je ten klobouk přece jen nejenom pánský, ale i panský. S kloboukem na hlavě se cítíte jinak než v kšiltovce a začnete se podle toho chovat. Sprostota ke klobouku nepatří. A naopak, kde je sprostota, tam klobouk asi neuvidíte.
Klobouky by měli začít nosit naši politici. S fedorou na hlavě by politika nenapadlo říct: „Jsem hroznej, já vím.“ Chápu, co namítnete. Ano, nejdřív by musel přestat bejt hroznej a pak by si nasadil fedoru.
Budeme asi muset počkat na jiné politiky.