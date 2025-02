Proč jsme rušili obranný průmysl? Představa věčného míru je krásná, ale naivní

Do amerických projevů v předminulém týdnu jako by všichni naši politici od dob Václava Havla zapomněli na jedno z nejstarších politických pravidel z dob starého Říma: „Chceš-li mír, chystej se na válku“ (Flavius Vegetius Renatus). To jsme my starší znali již ze základky. Nedávno to tak udělal americký prezident Reagan, když uzbrojil SSSR.

Jenže u nás se nesmí sahat na aureolu Václava Havla, který se zasadil o zrušení našeho obranného průmyslu. I tím mimochodem získal v americkém Kongresu potlesk ve stoje. Tehdy jsme si doma říkali, co je to za blbost, které pochopitelně Američané tleskali jako velké politické naivitě.

Havlova chyba

Tam, odkud jsme ustoupili, nás hned nahradili jiní. Zrušení našeho obranného průmyslu, který byl tradičně na výši již z dob první republiky, byla jedna z velkých chyb Václava Havla, jenž měl představu věčného míru. A to je politicky naivní, jako byla až dodnes většina našich a evropských politiků. U nás jsme mu za to také tleskali, údajně jsme tím získávali trumfy a body v Americe.

Na Václava Havla se u nás nesmí sahat ani v nejmenším. Uznávám jeho zásluhy o naši svobodnou zemi, o pád komoušů, kteří nám ničili život i zemi, což neznamená, že nemohu nevidět jeho chyby strategického charakteru. Ano, vycházejí z jeho krásných pohnutek, které já také jako věřící uznávám, ale které jsou, bohužel, naivní v rámci světových velmocí, molochů, predátorů, tedy tam, kde vládne síla.

Měli jsme tradičně vynikající zbrojní průmysl, kterého jsme se jeho zásluhou vzdali mávnutím proutku. Co bychom nyní za to asi dali?! Američané náhle, pod tlakem situace v Gaze a na Ukrajině, řekli ospalé, neustále o blbostech debatující EU, konečně dost. A náhle jsme jak nazí v trní. Křičíme, že nás Amerika nechala stát na vedlejší koleji, a někteří politici se v televizi kasají, jako bychom byli velmocí a pupkem světa. Boží prostoto! S kým se chtějí srovnávat?

Pražská kavárna je zrazena svým hlavním americkým spojencem, který náhle ke všemu ještě potápí americký woke. Naopak premiér Fiala mě vůbec poprvé příjemně překvapil, když řekl, že to jednání v Paříž svolané Macronem bylo na nic. Frantíkům nelze moc věřit, hrají si hlavně pro sebe. Ano, Fiala pochopil, že ti Francouzi vždy byli protiameričtí a hráli si na velmoc, když třeba v roce 1966 odešli z vojenských struktur NATO kvůli snaze o udržení si vojenské nezávislosti na Spojených státech. Takhle to moc daleko v Evropě nedotáhneme.

Koho chleba jíš…

Matně vzpomínám, jak před časem na mě anonymové plivali, když jsem kritizoval Amíky, že bombardovali Libyi, narušili tam rovnováhu a rozjeli arabské jaro, ve snaze zavádět všude demokracii. I ve státech s kmenovým, ba někde i rodovým zřízením. Prostě historická hloupost. Zároveň si jich vážím za to, co udělali pro Evropu ve dvou světových válkách, a přitom to dělat nemuseli. Vidím hodnoty pozitivní i negativní. Jako u Václava Havla.

A já byl tehdy málem označován jako ruský troll. Mnozí se Amíkům klaněli a devótně je kopírovali, protože mj. od nich jim, aktivistům a profesorům, do jejich různých nadací, neziskovek, pobočných univerzit tekly peníze. Přesně podle pořekadla Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Nyní to vypadá, že finanční pramen vysychá a tak jsou tito obdivovatelé zklamáni a cítí se Amerikou zrazeni. A zas jsem ten špatnej, když Amíky chválím za jejich současný politický směr.

Stačí se podívat na graf zemí s procenty HDP jejich výdajů na zbrojení. Čím je země blíž k Ukrajině, tím její procento roste, čím dál, procento mizí k téměř nule. Takhle to daleko v Evropě nedotáhneme.