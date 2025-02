Kdo je tady svině. Česku hrozí obrovská diskreditace a ztráta tváře

Co si ale mám myslet, když se dozvím, že je vedeno trestní řízení ve věci dopravy dronů určených k nasazení na ukrajinské frontě? Přesněji: drony jsou určeny pro Ukrajince, nikoli jako podpora Rusům. Dronů už bylo pořízeno jednadvacet tisíc a občané na ně vybrali přes dvě stě milionů korun.

Ano, spolek Skupina D zorganizoval sbírku, která dosud běží. Název je odvozen od Zvláštní skupiny D založené v roce 1941 za války v Londýně k výcviku parašutistů nasazovaných na území Protektorátu. Mediálně nejznámější tváří Skupiny D je Ondřej Vetchý.

Vojenská policie rozjela řízení a takzvaně prověřuje „možné neoprávněné nakládání s majetkem ministerstva obrany a možné využívání příslušníků armády nad rámec úkolů ozbrojených sil“.

Novinář zjistil, že prý šlo o neautorizovanou služební cestu. Prý chybělo povolení parlamentu. Prý šlo o neoprávněné vyslání vojáků s materiálem. Při vyšetřování se mává českou ústavou. Prý jsme v přípravné fázi, nikdo nebyl obviněn. Možná by stačilo, kdyby se novinář, nebo vojenští policisté seznámili se zákony 219 a 221/1999 a zjistili by, že služební cestu vojáků do zahraničí neschvaluje parlament.

Znovu se ptám, kdo je tady svině?

Tenhle stát si svoje občany opravdu nehýčká. Buzeruje na každém kroku. Kromě bombastických žvástů o křižovatce Evropy nedělá pro povzbuzení národní hrdosti nic. Když udeřila pandemie, stát zůstal s kalhotami na půl žerdi a lidé sami šili roušky. Přišla další krize a lidé sbírají peníze. Teď je stát v „přípravné fázi“. Až se připraví, snad začne stíhat i ty, kdo přispěli za neoprávněné poskytování finančních prostředků pro zemi, která se zoufale brání.

Nevěřte, že je to nemožné. Karel Havlíček, v jedné variantě hrozí, že se stane příštím premiérem, už vykřikuje, že zatrhne českou muniční iniciativu. Začne vyšetřovat konta, ze kterých odešly peníze na údajně ilegální drony na ukrajinskou frontu? Vojenská policie vlády Petra Fialy k tomu připravuje půdu.

Tak daleko se snad nepůjde, stát snad nebude pronásledovat dárce, ztrestá jenom ty, kdo drony na frontu dopravily.

Pokud se tento strašlivý nesmysl včas nezastaví. Jistě jsou za tím osobní animozity. Zapomeňte na ně. Hrozí obrovská diskreditace a ztráta tváře. Václav Marhoul dělá první poslední, aby posiloval národní uvědomění ve prospěch branné moci. Důvěra v armádu roste. Do toho přijde někdo, kdo mává ústavou, aniž by ji chápal a chce to všechno zahodit do hajzlu.

S veškerou vážností prosím, zastavte to, dokud je čas. Jediný, kdo může mít radost, když budete pokračovat, jsou Rusové. Víme, že kdo vědomě podporuje Rusy v jejich válce, je svině. Co víc k tomu mám dodat?