Vyčlenit určité procento HDP na obranu je podle Brychty dobrý přístup, nicméně nelze už jen tak kupovat zbraně do skladu. Spíš je třeba pořizovat schopnosti a obecně více zohledňovat i přínos pro celou ekonomiku, včetně zaostávajících regionů.
Lidovky.cz: Proč vznikla vaše studie?
Hlavně kvůli dění ve světě, v jehož důsledku se bezpečnost a obrana dostaly zpět do veřejné debaty. I když v Česku asi méně, než bych si přál. Původně měla být studie zaměřena jen na obranný průmysl. Postupně v nás ale sílilo přesvědčení, že pokud to má mít větší smysl, nemůže to být jen o zbraních a armádě, ale i o ekonomice a společnosti jako celku. Z toho pak vzniklo pět témat studie. Těmi jsou, zjednodušeně řečeno: strategické řízení akvizic, dodavatelský řetězec, inovace a výzkum, infrastruktura a logistika a lidský kapitál a celospolečenská odolnost.
Petr Brychta (1971)
V KPMG Consulting se zaměřuje na bezpečnostní témata a vývoj v obranném průmyslu. V minulosti byl ředitelem firmy LPP, která vyvíjí a vyrábí autonomní drony, byl členem představenstva Aero Vodochody AEROSPACE a bezpečnostním ředitelem Penta Investments. Před tím pracoval u policie jako vyšetřovatel hospodářské trestné činnosti a pak byl pracovníkem dnes již neexistující Inspekce ministra vnitra.
Lidovky.cz: Ano, obrana je složitá věc. V Česku se ovšem v poslední době debatuje hlavně o tom, kolik procent HDP na ni máme dát. Má to smysl? Neměli bychom spíše počítat vojáky či tanky?
Z mého pohledu to smysl dává. Určení pevného procenta ukazuje, že jde o prioritu a výše procenta značí míru této priority. Je to signál pro firmy, veřejné instituce i společnost. Je v tom příslib dlouhodobosti, která je v této oblasti zásadní. Pro efektivní řízení je totiž důležité vědět, s jakým objemem peněz se pracuje a v jakém čase. Věci dělané ad hoc většinou bývají neefektivní. Ale samozřejmě – to, že je stanoveno určité procento, neznamená, že nemusím pořád sledovat, abych dané peníze vydával efektivně. Procento nemůže být více než smysluplnost výdajů.
Lidovky.cz: Nebylo by efektivnější si říct, že chceme mít letectvo s 20 stíhačkami a dvě těžké brigády a podle toho postupovat, než to dělat přes procenta HDP?
V jistém smyslu ano, ale my si máme říct politickou míru prioritizace. Je to odraz intenzity toho, jak se tomu chceme věnovat. Co si pořídíme, je pak o strategii a vizi. Nicméně musí to být vždy děláno dlouhodobě, předvídatelně, čistě a musí tam být mechanismus kontroly. Měli bychom mít strategický dokument o obranných schopnostech České republiky. Pak máme závazky vůči NATO. Pak jsou tu další dokumenty, některé veřejné, jiné tajné. Ale stále potřebujete nějakou míru politické odpovědnosti v daném čase, a to je právě ono procento.
Lidovky.cz: Občas se ale kritizuje to, že se pak kvůli stanoveným procentům platí zbytečně zálohy za nákupy dopředu…
U výdajů na obranu je důležitá dlouhodobost a předvídatelnost. Pokud budete vědět dlouhodobě, že za dva či za tři roky nebo za pět let budete kupovat určité věci, tak nebudete potřebovat teď platit víc záloh. Protože víte, za co to utratíte a už máte ty peníze připravené. Je to tedy dlouhodobě spíše opačně.
Lidovky.cz: Měl by stát zohledňovat to, co se vyrábí doma a dávat tomu přednost? Vy jste ve své studii upozorňovali na to, že se tu nevyrábí jenom „železo“…
Určitě. Na druhou stranu, ne všechno bychom měli kupovat jen z domácí produkce. U toho, co pořizujeme v zahraničí, bychom se měli dívat na to, jakým způsobem to může pomoci naší vlastní ekonomice. Našemu průmyslu, našemu vzdělávání. Není to vždycky jen o penězích. Někdy jde o to, že se na zahraniční technice naučíme nové dovednosti. Získáme tak kvalifikované lidi, které lze použít i jinde.
Při každém pořizování věcí pro armádu, domácích i zahraničních, bychom kromě životního cyklu výrobku měli vědět, jaký je přímý i nepřímý přínos pro naši ekonomiku. A dokonce i místa, kam tento přínos směřuje, do kterého kraje. I nerovnoměrné rozložení ekonomických aktivit a prosperity uvnitř České republiky se může stát jednou problémem z hlediska odolnosti i bezpečnosti.
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Lidovky.cz: Máme kompletní přehled o tom, co se u nás v oblasti obranného průmyslu vyrábí?
Obávám se, že ne. Nemáme ani detailně zmapované dodavatelské řetězce pro obrannou výrobu. Takže nevíme, odkud v posledku pochází díly, polotovary a suroviny.
Bezpečnost dodavatelského řetězce je o tom, že vím, kdo mi dodává ty či ony vstupy i to, odkud je sám bere. Mnohdy se tady stává, že deklarujete, že jste produkt koupil ve státě A, ale suroviny na jeho výrobu jsou ze státu B, který je třeba rizikovou nebo dokonce sankcionovanou zemí. V případě krizí je obvykle omezen dovoz, proto je pro odolnost důležité, co všechno si dokážeme obstarat sami.
Lidovky.cz: Kdo by to měl zmapovat?
Nejspíš ministerstvo průmyslu a obchodu. Doufám, že to někdo začne zkoumat nebo takové zmapování někomu zadá.
Je to ovšem složité, protože nikdo z obranného průmyslu vám neřekne přesně, co všechno dělá, a už rozhodně ne, od koho bere vstupy. Takže stát musí buď něco takového nařídit, nebo to vznikne na komerčním principu. Vzniknou subjekty, které to budou mapovat a nabízet informace státu nebo firmám ucházejícím se o státní zakázky. Protože stát tyto informace bude u zakázek pro obranu vyžadovat.
Lidovky.cz: Jak by se podle vás měly zakázky zadávat? Je to hlavně o ceně nebo o onom přínosu ekonomice?
Myslím, že je potřeba trochu změnit pohled na to, co se nakupuje. Je třeba si uvědomit, že je mnohdy lepší nenakupovat věci, ale schopnosti. Svět už je jinde než před pár lety. Uvedu příklad. Koupíte dron, který je dnes špičkový. Ale na ukrajinském bojišti vidíme, že životnost, respektive optimální konfigurace toho, co máte, trvá tak čtvrt roku. Poté musíte udělat zásadní změny, aby to stále fungovalo. Takže když teď koupíte tisíce dronů, za pár měsíců bude tato technika zastaralá. Nepřítel vám je bude snadno rušit nebo sestřelovat.
Proto je lepší si spíš koupit schopnost vyrábět drony, mít vztah s někým, kdo umí drony vyrábět a upgradovat v reakci na měnící se prostředí. Prostě kupovat kapacitu, ne jeden produkt v jednom čase. K tomu je potřeba mít jasnou strategii státu včetně toho, v jakých segmentech jsme dobří, tedy kde chceme podporovat vlastní průmysl a kde nakupovat koaličně nebo v rámci jiných mezinárodních dohod.
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Lidovky.cz: Má stát podpořit český obranný průmysl?
Ano, ale ne dotacemi. Stát má mnoho možností, jak to udělat, a ani nemusí jít o finance. Například by pomohlo umožnit firmám snadnější využívání armádních testovacích zařízení, aby v nich mohly zkoušet třeba svoje drony. A vojákům umožnit s těmito firmami spolupracovat a podílet se na jejich vývoji.
Drony jsou jen jeden příklad z mnoha, ale zůstaňme u něj. Máme vojáky pracující s drony a firmy vyvíjející drony. Ale když se chce zástupce takové firmy potkat s příslušným vojákem, aby jeho dron vyzkoušel, tak dnes je to téměř nemožné. K tomu je třeba změnit zákon o nakládání s majetkem a o ozbrojených složkách. Zároveň to vyžaduje odpovědnost, protože někdo musí vytvořit a hlídat pravidla pro takovouto spolupráci. Na druhou stranu skoro nic by to nestálo a pomohlo by to průmyslu, vědě a nakonec i armádě.