Pacifisté mají ty nejlepší úmysly. Neměli by ale bránit nepacifistům udělat vše pro obranu vlasti

Za prvé, role státu. Co jsou základní, nezbytné funkce státu, pro které vlastně stát(y) máme? Bezpečnost, obrana, garance a vynucování práva a pořádku, ochrana našich základních práv a svobod. To jsou elementární funkce státu. Nikoli dotace firmám, do zemědělství či na kulturu.

Jak jsme se díky svobodné tržní ekonomice, která uvolnila lidskou tvořivost, postupně od poloviny 19. století dostali do věku blahobytu, stát začal podporovat i mnohá další dobra: zdravotnictví, školství, vědu, kulturu. Ale neměli bychom zapomínat, že základní, elementární funkce státu je jiná: obrana, bezpečnost, právní stát. Proto výdaje na obranu nejsou konkurencí výdajům na jiná mnohá a další dobra; jsou jejich nutnou podmínkou. Opakuji, podmínkou nutnou.

Jak to ve své řeči v Dolní sněmovně vyjádřil tehdejší britský (labouristický!) ministr obrany Denis Healey 5. března 1969: „Pokud seškrtáme naše výdaje na obranu do takové míry, že naše bezpečnost bude ohrožena, pak nebudeme mít žádné domy, žádné nemocnice, žádné školy. Budeme mít jen kouřící se trosky.“

Ukrajinská obrana proti Rusku v únoru 2022 nebyla dostatečná, proto jsou nyní mnohá ukrajinská města v troskách.

Pistole jako podpůrný argument

Za druhé, žádná země nebyla napadena proto, že měla příliš dobrou obranu. Každá byla napadena proto, že potenciální agresor si myslel, že její obrana je nedokonalá a tedy cena za agresi bude pro něj přijatelná a výhodná. Proto se agrese dopustil, proto se z agresora potenciálního stal agresor reálný. Naopak, od agrese ho dokáže odradit jedině přesvědčení, že cena, kterou by za agresi musel zaplatit, bude pro jeho zemi, jeho režim a nejlépe i pro něho samotného nepřijatelná, až otřesná. Tehdy se agrese nedopustí, z agresora potenciálního se nestane agresor aktuální.

Pan Hořejší doporučuje silnější diplomacii. To je dobře míněná, leč „dobrá“ rada: diplomacie nepodpořena silou je bezzubá a impotentní. Jak kdysi jeden chlápek řekl: „Vlídným slovem a revolverem dosáhnete více než pouze vlídným slovem.“ Je dobré, když potížistům na ulici domlouvají policisté. A potížisté si dají říct, když vidí, že ti policisté mají na opasku pistole. Nikoli proto, aby ty pistole nutně použili, nýbrž proto, aby je použít nemuseli, aby ony byly jen podpůrným argumentem pro jejich domluvu.

Esence naivity

Bylo by krásné, kdyby všichni lidé na světě byli humanisté jako pan Hořejší. Ale nejsou. Někteří chtějí dobývat, být agresory a dobyvateli. Proto, za třetí, esencí naivity pana Hořejšího jsou jeho otázky: „… v čem vlastně spočívá ona ruská hrozba Evropě? Opravdu někdo soudný věří, že se nás Rusko chystá napadnout?“

Opravdu někdo soudný v lednu 2022 věřil, že Putin chystá a rozpoutá nikoli „malé vniknutí“ na Ukrajinu, nýbrž velkou, otevřenou, dobyvačnou válku vysoké intenzity, na několika frontách, a s cílem dobýt a zničit samostatný ukrajinský stát? A přesto, Putin to udělal. Bude-li Evropa slabá a Amerika se stáhne z Evropy (aby ve východní Asii zadržovala Čínu), je nemyslitelné, že Putin bude chtít ovládnout Estonsko nebo Lotyšsko?

Hypotetický scénář: místní „fašisté“ zmlátí a zabijí několik místních etnických Rusů. Putin oznámí, že musí chránit místní slovanské obyvatelstvo, a proto podniká „mírovou humanitární operaci“, překročí hranice Estonska a Lotyšska.

Je to napadení členských zemí NATO. NATO by mělo být následně ve válce s Ruskem. Putin spoléhá na to, že mnohé členské země Aliance (většina?) odmítnou bojovat (nebudou chtít riskovat svá města) v boji za Tartu či Daugavpils (parafrází britského premiéra v září 1938 „vzdálená města, o kterých nic nevíme“). NATO se rozpadne, přestane existovat. Putin ovládne východní a střední Evropu. Německo „finlandizuje“.

Potenciál odstrašující agresi

Nerealistické? Vážně? (Mimochodem, prezident Trump opakovaně říká, že USA splní své spojenecké závazky vůči napadeným zemím NATO, pokud vydávají domluvené částky na svou vlastní obranu; což baltské země i Polsko plní a dělají.) Nerealistické to bude tehdy, když Putin bude vědět, že alespoň ty podstatné evropské země mají dostatečnou obranu i agresi odstrašující vojenský potenciál, a proto se agrese nedopustí. Pokud si bude myslet, že mu to projde a on získá další území, udělá to.

Mimochodem, když nyní bude na Ukrajině uzavřeno příměří, Putin svou agresí přeci jen nějaká nová území získá. Jemu nezáleží na životech, ukrajinských ani ruských, jemu záleží jen na tom, že v učebnicích dějepisu bude carem, který Impérium územně rozšířil.

Jak se Amerika stahuje z Evropy, je posílení evropské obranyschopnosti a její odstrašující síly nutností. Proto, aby bylo i na bydlení, vědu, výzkum a vývoj.

Abychom mohli žít v bezpečí

A za poslední. Pacifisté jsou většinou hodní a rozhodně mírumilovní lidé. Ale aby pacifisté mohli žít v míru, bezpečí a svobodě, je nutná existence nepacifistů, kteří jsou ochotni pacifisty, jejich životy i svobodu bránit, a tudíž riskovat svůj život i pro obranu pacifistů. Čím více je ve společnosti pacifistů, tím méně je ta společnost obranyschopná.

Pacifisté se mají řídit svým svědomím a odmítnout bojovat. To je fér. Ale z jejich strany je nezodpovědné požadovat, aby jejich vlastní společnost neměla dostatečné prostředky pro vlastní – i jejich – obranu a odstrašení potenciálních agresorů od agresí proti nám či spojencům. To by bylo nefér. To však, bohužel, pan Hořejší činí.