Vlády radí, jak přežít. V zrcadle války a Ruska už není prepperství známkou tmářství, ale pokroku

Co dělat v případě velké povodně? Při kybernetickém útoku či prostě kiksu, kdy náhle „zmizí data“? Při velkém výpadku elektřiny, na níž stojí celá naše civilizační infrastruktura? Natož v případě teroristického útoku, či dokonce války?

Upřímně, jsou to užitečné informace, což plně poznáte až ve chvíli, kdy je potřebujete. Autor těchto řádek to zažil, když před lety zlomil v zámku klíč od domu, takový sofistikovaný, který nezkopírují v zámečnictví, a byl vděčný za infotabuli v domovní chodbě s údaji, kam se v nouzi obrátit.

Kdo informuje a kdo straší?

Ale podíváte-li se na webové diskuse, žasnete, kolik lidí vnímá tu instruktáž jako nepřijatelné „strašení válkou“. Jistě, běží-li válka za humny již tři roky, vede-li vláda často válečničtější řeči, než je nutné, říká-li premiér, že máme čtyři až šest let na to, abychom se připravili na ruskou agresi, vláda se nemůže divit, že se jí to vrací. Ale pořád by mělo platit, že na informacích o tom, jak přežít průšvih, jak při tom minimalizovat škody a jak se z toho dostat, není nic špatného. Nebo už to neplatí?

Samozřejmě, že ta příručka – až bude v létě hotová – může dopadnout všelijak. Informativně a užitečně, nebo také byrokraticky a blbě. Ale na to si musíme teprve počkat. Teď si můžeme jen říkat, že to téma se objevuje logicky. Ostatně na něj narážíme leckde, kam se podíváme. Skandinávie už má tradici, Francie takový materiál právě vydala, Polsko na něm pracuje.

A mimochodem, právě ve Skandinávii vlády sázejí na informovanost občanů a jejich vlastní rozhodování. Třeba ve Švédsku za covidu. A tehdy Švédsko mnohým u nás sloužilo za vzor.

K čemu se hodí prepperský fortel

Chystá-li se taková příručka po třech letech války na Ukrajině, je zřejmé, že i když probírá průšvihy přírodní, technologické či energetické, získá nálepku „manuál přežití ve válce“ či „strašení válkou“. To spojení má jistou logiku.

Války, válečné situace i v zemích přímo nepostižených, vytvářejí různé společenské pohyby a posuny. Třeba první světová válka výrazně posunula roli žen. Když muži rukovali na frontu, ženy nastupovaly do dosud „mužských“ profesí, třeba jako průvodčí v tramvaji. Na stařičkých fotkách najdete i záběry ženské lokomotivní čety. Ženy pracovaly i v muničních továrnách. A hlavně v USA byly korzety vytěsněny novými a úspornými podprsenkami, neboť z hedvábí a kostic byl náhle strategický materiál (pro padáky či balony).

Takové posuny vidíme i dnes, jak dokládá chystaná vládní příručka o tom, jak přežít průšvihy. Preppeři, lidé, kteří se připravují na přežití katastrof cíleně, bývali pro západní progresivisty příklady toxické maskulinity, ba „dezolátů“. A vida, jakmile je tu válka a prepperský fortel se hodí na přípravu odolnosti vůči Rusku, tytéž dovednosti už patří do šuplíku chvály a pokroku. Doufejme, že dřív či později ty společenské posuny zpracují sociologové. Byly by to zajímavé studie.

Kdo má tranzistorák, vyhraje

Válka i strašení válkou je mediálně oblíbené téma. Ale nemělo by zapadnout, že příprava na průšvihy – ať už v pojetí vlád či prepperů – se týká i ryze civilních témat. A týkají se jich i společenské posuny.

Poroste-li v EU tlak na posilování obnovitelných zdrojů energie a znevýhodňování jaderné energetiky, poroste i rozkolísanost elektrické sítě a také hrozba jejích výpadků. I tady přijdou vhod znalosti prepperů či z vládních příruček. Proč doporučují dát do evakuačního zavazadla klasické (analogové) tranzistorové rádio? Inu proto, že to funguje i při výpadku elektrických či datových sítí.

Být pro digitalizaci je stále ještě součástí téže ideové vlny jako být pro záchranu planety, pro veganství, pro „manželství pro všechny“, pro feminismus a podobně. Ale není právě digitální svět první na ráně, přijde-li průšvih typu kyberútoku? V roce 2019 to poznala nemocnice v Benešově. Škody byly vyčísleny na 59 milionů korun, ale pachatele se vypátrat nepodařilo.

Stačí i průšvihy přírodní. Třeba Carringtonova událost v září 1859. Extrémní sluneční erupce zasáhla Zemi a vyřadila telegrafní síť. Dobře, ta byla tehdy jen zárodečná. Ale co by stejný jev způsobil dnes, ve světě digitálně provázaném? Těžko přesně odhadnout, ale legrace by to nebyla. Leč i tady by si dokázali poradit preppeři.

I pojišťovny straší – třeba požárem

Cejch podivína či rovnou „dezoláta“ získá i ten, kdo dnes hájí právo na hotovost, ba usiluje o jeho ústavní zakotvení. Být moderní přece znamená být digitální. Ale všímejme si toho, co se děje ve Skandinávii. V té Skandinávii, která počítala s tím, že už v této dekádě se stane zcela bezhotovostní společností.

Vlády či centrální banky Švédska či Norska začaly apelovat na občany, aby měli doma aspoň nějakou zásobu hotovosti – právě pro případ možného průšvihu, myšleno digitálního kiksu, širší krize, ale i války.

Toto není plané strašení válkou, ale spíše oživování racionality či sebezáchovných pudů, jak je vám libo. A vidí-li někdo u nás strašení válkou za vším, co se řekne, měl by bojovat proti pojišťovnám. Ty přece v rámci této logiky pořád něčím straší – třeba povodní či požárem.