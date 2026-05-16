Zbrojit jako Polsko by byl velký hazard. Volání opozice ignoruje stav státní kasy

Srovnávání se severním sousedem je sice rétoricky vděčné, ale ekonomicky liché. Polsko se vypracovalo mezi dvacet nejrychleji se rozvíjejících ekonomik světa. Jeho hospodářský motor běží tak, že v paritě kupní síly a životní úrovně již dokázalo přeskočit i tradiční symboly bohatství, jako je Švýcarsko. Polsko si výdaje na obranu ve výši 4,7 % HDP může dovolit, protože je financuje z pozice síly a masivního růstu.
Naproti tomu Česko přešlapuje na místě. Státní kasa je prázdný špajz, který se vláda snaží horko těžko doplňovat. Pokud opozice mluví o kopírování polské cesty, klame veřejnost, nebo ztratila kontakt s realitou. Rozdíl mezi současnými zhruba 2 % HDP a vysněnými 3,5 % představuje propastných 120 až 130 miliard korun ročně. To jsou peníze, které v systému nejsou, nechceme-li stát dovést k bankrotu. Tlak na „procenta za každou cenu“ má hlavní cíl: vypadat dobře v mezinárodních tabulkách, které si Donald Trump v Oválné pracovně prohlíží u ranní kávy.
Výdaje na obranu mohou být investicí, ne rozhazováním. Vezměme si příklad z Ukrajinců
K čemu je ale nominální nárůst výdajů, vedl-li by k vnitřnímu rozvratu státu? Trump v Bílém domě nevidí, že náš dluh roste a sociální smír visí na vlásku. Bez vysvětlení ekonomických reálií jsou čísla jen prázdnou skořápkou. Honba za procenty, kterou prosazují opoziční strany, jen aby se blýskly před Washingtonem, je hazard ignorující fakt, že síla spojence se neměří jen počtem faktur za techniku, ale stabilitou jeho zázemí.
Abychom si uvědomili absurditu těchto požadavků, je třeba se podívat, kde by se oněch chybějících 130 miliard muselo vzít. Pokud by vláda podlehla tlaku opozice na 3,5 % HDP, musela by přistoupit k likvidačním řezům v těchto kapitolách:
- Školství a platy: plošné zmrazení platů učitelů a zastavení investic do škol, což by ušetřilo zlomek potřebné sumy.
- Zdravotnictví: drastické omezení plateb za státní pojištěnce, což by znamenalo nedostupnou péči a kolaps nemocnic v krajích.
- Dopravní infrastruktura: zastavení výstavby dálnic a oprav silnic II. a III. třídy, protože každá koruna by šla na splátky zbraňových systémů.
- Sociální systém: zrušení valorizací důchodů a drastické ořezání sociálních dávek, které drží nad vodou nejslabší vrstvy obyvatel.
Skutečné kapacity pro obranu, o ně tu poběží. Bájná dvě procenta jsou jen pomůckou
Je fascinující, že ODS, STAN, TOP 09 či KDU-ČSL, které se dříve prezentovaly jako strážci rozpočtové odpovědnosti, dnes v opozici na tento princip rezignovaly. A budí dojem, že obrana je izolovaný svět, na který se miliardy vždycky někde vykouzlí. Pravda ale je, že skutečně bezpečné Česko nestojí jen na zbraních.
Opozice vůbec nepřihlíží k tomu, jak budou žít lidé v Bruntále či Mostě, protože sice budeme mít v hangárech nejmodernější stíhačky a v garážích špičkové tanky, ale lidé v těchto regionech nebudou mít na zaplacení nájmu, přijdou o dostupného lékaře a jejich děti budou chodit do rozpadajících se škol.
Slepé následování polského vzoru bez polského hospodářského výkonu je receptem na národní katastrofu, která podkopává samotné základy naší bezpečnosti – spokojeného a loajálního občana.