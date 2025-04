Z výrobce šroubků lídr inovací. Nejde jen o to, čím budeme bojovat

Je to i otázka schopnosti vyrábět, inovovat a být soběstačný. A to je oblast, ve které leží naše historická příležitost.

Český obranný průmysl má silné kořeny, know-how i dobrou reputaci v zahraničí. Jenom v roce 2023 vyvezl vojenský materiál do 98 zemí. Od roku 2021 vzrostl export o 350 %. Přesto zůstáváme hluboko pod svým potenciálem. Důvod? Nedostatečné a především špatně strukturované investice.

Ano, Česká republika loni poprvé splnila cíl NATO investovat 2 % HDP do obrany. Jenže většina těchto výdajů míří na nákupy. Výzkum a vývoj, tedy to, co rozhoduje o dlouhodobé konkurenceschopnosti, stále z velké míry přehlížíme. Výsledkem je, že patříme mezi státy s nejnižšími výdaji na vojenský výzkum a vývoj v celé Evropě.

To je alarmující nejen z bezpečnostního, ale i z hospodářského hlediska. Ekonomická analýza, kterou jsme si nechali zpracovat, jednoznačně ukazuje: každá koruna investovaná do obranného průmyslu generuje 1,1 až 2,3 koruny v širší ekonomice. U projektů s vysokou přidanou hodnotou, například vývoje munice, bezpilotních systémů nebo radarů, tento efekt dosahuje až 3,2 koruny. Jinými slovy: investice do obrany nejsou nákladem. Jsou příležitostí. Pro růst, export i kvalifikovanou zaměstnanost.

Ale význam výzkumu a vývoje v obraně jde ještě dál. Přináší technologie, které se zásadně uplatňují v civilních oblastech. To není teorie – to je zkušenost států, které tuto cestu úspěšně prošly. Nejvýraznějším příkladem je Izrael. Jeho obranný výzkum přinesl světu nejen sofistikované zbrojní systémy, ale i kyberbezpečnostní platformy dnes využívané bankami, nemocnicemi a kritickou infrastrukturou. Z technologií vyvíjených pro armádu vznikly základy autonomních vozidel, krizových komunikačních sítí, umělé inteligence pro řízení dopravy nebo zdravotnických diagnostických nástrojů.

Tento úspěch není náhoda. Izrael masivně investuje do propojení výzkumu, byznysu a státu. Vznikly specializované fondy jako Israel Innovation Authority nebo obranný inkubátor MAFAAT, které cílí právě na přenos vojenských inovací do civilních sektorů. Navíc obranné startupy získávají podporu i z rizikového, tzv. venture kapitálu.

Tohle je cesta, kterou může a musí jít i Česko. Máme talentované vývojáře, technickou tradici i podniky s know-how. Ale bez strategické podpory – v podobě investic do výzkumu, daňových pobídek, dlouhodobých kontraktů a účasti firem už ve fázi vývoje – ten potenciál zůstane nevyužitý.

Evropa dnes hledá nové, spolehlivé dodavatele. České firmy mají šanci stát se jedněmi z nich. Máme tradici, máme odbornost – chybí jen stabilní podmínky, vize a odvaha pro strategické a promyšlené investice.

V obranném průmyslu nejde jen o to, čím budeme bojovat. Jde i o to, z čeho budeme žít, jaké technologie budeme využívat v dopravě nebo v medicíně. A právě teď je chvíle, kdy se o tom rozhoduje.

Autor je prezident Hospodářské komory ČR