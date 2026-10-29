Česká houfnice pro Lotyšsko, americké dělo na Tatře. A naše armáda čeká na Caesar

Domácí průmysl přitom dokazuje, že má co nabídnout. Proč tedy vlastní armáda zvolila jinou cestu?
Od Dany k Moraně
Československá dělostřelecká škola není jen nostalgickou vzpomínkou na houfnici Dana. Na ni navázaly slovenské Zuzany, česká Dita a nyní Morana. Nejde o totožné konstrukce, nýbrž o technologickou kontinuitu: spojení výkonné zbraně ze slovenského Pováží, automatizovaného nabíjení a kolového podvozku Tatra.
Morana je moderní, automatizovaný a částečně pancéřovaný systém, který se dokáže ucházet o zákazníky na mezinárodním trhu. Jedná o „truck-mounted gun“ čili dnes preferovanou koncepci „houfnice na náklaďáku“. Lotyšsko dalo české nabídce přednost před švédským Archerem. Rozhodovaly přitom nejen technické schopnosti, ale také cena, dodací lhůty a zapojení domácího průmyslu.
Ještě zajímavější je prosazení podvozku Tatra v americkém programu nové kolové houfnice. Jihokorejská Hanwha nabízí americké armádě systém K9MH na českém podvozku a českou pancéřovanou kabinou. Zatím jde o vývojovou a testovací fázi, nikoli o jistotu sériové zakázky. Přesto je to mimořádná reference: česká technika se dostává do hry o budoucí schopnosti amerického dělostřelectva. A zároveň to zapadá do obnoveného tažení Tatry do USA.
Caesar s českými kompromisy
Česká republika si objednala 62 houfnic Caesar za přibližně 10,3 miliardy korun. Dodávky se zpozdily a podle dříve zveřejněných informací nebylo jasné, kdy budou moci začít vojskové zkoušky. Přitom právě dnes je zavedení nové techniky v podmínkách války na Ukrajině jednou z klíčových priorit modernizace naší armády. Dělostřelectvo nutně potřebujeme a osvědčený francouzský stroj měl přinést rychlé a jednoduché řešení.
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Caesar sám o sobě není špatná houfnice. Jeho původní koncepce staví na relativní lehkosti, jednoduchosti, pohotovosti a rychlé přípravě i opuštění palebného postavení. Česká konfigurace však dostala těžší osmikolový podvozek Tatra a upravený systém nabíjení. Cílem bylo splnit požadavky české armády, mimo jiné na mobilitu, odolnost a ochranu.
Jenže každá úprava má svou cenu. Těžší podvozek nemusí být nevýhodou, stejně jako lepší ochrana osádky či poloautomatické nabíjení. Otázkou je, zda jejich přínos odpovídá nárůstu hmotnosti, složitosti a nákladů. Český Caesar se silně vzdálil některým přednostem původní francouzské konstrukce.
Bohužel přišla pozdě
Z celkové ceny zakázky vychází přibližně 166 milionů korun na jednu houfnici. Tento prostý přepočet ale není férovým srovnáním s Moranou: smlouvy mohou zahrnovat odlišné množství vybavení, výcviku, náhradních dílů a podpory. Veřejně dostupná data proto neumožňují tvrdit, že počeštěný Caesar je dražší než domácí alternativa.
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Základní problém je historický a žádného viníka nemá: Morana prostě přišla později, než armáda začala vybírat nový typ. Totéž vyřadilo další zajímavý a slibný stroj, slovenskou houfnici BIA. Caesar v okamžiku svého úspěchu ještě tuto konkurenci neměl. V interní technicko-ekonomické studii, která za Babišovy první vlády nahradila otevřenou soutěž, skončila na druhém místě slovenská Zuzana 2. Ta přitom vychází ještě z koncepce původní Dany.
Dánský vzor pro Česko?
Českou cestičku Caesaru prošlapalo Dánsko. Tři roky před námi si objednalo velmi podobnou konfiguraci: houfnici na větším a těžším podvozku Tatra, která uveze více nábojů, lépe chrání posádku a nabíjí se poloautomaticky. Jenže Dánsko mezitím své Caesary předalo Ukrajině a zvolilo jiné řešení, mimo jiné izraelský systém ATMOS. Nebylo to jednoduché odmítnutí francouzské konstrukce; rozhodnutí ovlivnily změněné bezpečnostní potřeby a příležitost dostat rychle náhradu, po níž Dánové ve skutečnosti pokukovali už dříve, ještě před Francií.
Česká armáda moderní dělostřelectvo nutně potřebuje. Opravdu nejde o to, aby za každou cenu kupovala české zbraně. Domácí původ automaticky nezaručuje lepší výkon ani nižší cenu. Pokud ale český průmysl dokáže nabídnout konkurenceschopnou houfnici Lotyšsku jako prvnímu zákazníkovi a český podvozek zaujme nejen Čechy, ale nejnověji i Američany, je na místě otázka, zda nešťastnému načasování nešlo lepší koordinací zabránit.
Armáda sice říká, že už nechce platit vývoj nových systémů a proto jde po vyzkoušených a jinde ověřených konstrukcích. Končí to ale jako obvykle: české požadavky jsou tak dalekosáhlé, že se dodavatel složité a drahé adaptaci nevyhne. Ať nakupujeme v Izraeli, v Americe – nebo ve Francii.