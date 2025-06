Obrana země, nebo boj proti změně klimatu a ochrana přírody? Poněkud falešné dilema

„Musíme si vybrat, jestli máme investovat do dekarbonizace, nebo do obrany. Obojí neufinancuje ani Česká republika, ani jiné evropské země. Já za sebe říkám, abychom investovali do obrany,“ prohlásil nedávno ministr financí Zbyněk Stanjura a totéž se jako zjevenou pravdu můžeme dozvědět i z mnoha médií. Jenže tohle je zjednodušování složitého problému, který má samozřejmě více než jedno řešení. Zkrátka falešné dilema, které předkládá jen dvě krajní řešení, i když je jich ve skutečnosti více.

Změnu klimatu už pociťujeme

Pro to, abychom mohli vydávat více na obranu, si můžeme například vypůjčit nebo zvýšit daně, jak to navrhují některé ekonomické studie, například Centra veřejných financí nebo CERGE-EI. Zejména ta druhá preferuje spíše celkově vyšší daně, protože půjčky se mohou nakonec dost prodražit. Nicméně obě cesty jsou možné.

Další možností je přirozeně ušetřit jinde. Lze samozřejmě omezit výdaje na ochranu přírody a klimatu, ale je možné také třeba omezit valorizaci důchodů či snížit sociální dávky, zrušit výdaje na vědu a sport, zastavit všechny dotace zemědělcům atd. Možností, respektive jejich kombinací je tak celá řada.

Ovšem jen máloco jednotlivě, tedy kromě razantního seškrtání výše důchodů a sociálních dávek, by stačilo na navýšení výdajů na armádu, jaké chceme – tj. rychle tři procenta a výhledově pět procent HDP. Nestačilo by přirozeně ani seškrtání výdajů na dekarbonizaci, dokonce zřejmě ani jejich snížení na nulu. Spíš by bylo třeba navýšit výdaje na dekarbonizaci a ty škrtnout.

Respektive zvýšit příjmy rozpočtu určené na dekarbonizaci a ty převést na zbrojení. Už nyní nenáviděné povolenky na vypouštění skleníkových plynů by musely zdražit, včetně těch ještě nezavedených, a přestalo by se s dotovaným zateplováním domů či příspěvky na adaptaci na změnu klimatu. Zřejmě podle hesla zelená jako zelená, příroda nebo armáda, je to to samé.

Proč Stanjura i další takhle uvažují? Stanjura se vyjádřil jasně, nechce zvyšovat daně. Protože je to nepopulární. Chce peníze od Petra Hladíka, ministra životního prostředí. Ty určené na dekarbonizaci. Když už se daně mají zvýšit, ať se to svede na „zlou“ Evropu, která vymýšlí „zelené nesmysly“.

Problém je ovšem v tom, že cíl snížit emise skleníkových plynů a dostat je na nulu a zbrzdit tak globální změnu klimatu, není žádný nesmysl (přes to, že některé kroky naplánované na této cestě nesmysl být mohou, nicméně dá se jít jinudy, že). Změnu klimatu, v našem případě oteplování, už pociťujeme včetně jeho negativních dopadů. A ty jsou podle současných odhadů enormní a přinesou ohromné finanční náklady. Zdaleka nejde jen o to, že se u nás už nepůjde lyžovat či že skončí současné pěstování chmele, ale také o nutnost změnit zdravotnictví, stavbu silnic a železnic či to, jak stavíme budovy...

Stejně tomu neunikneme

Jenže mnoha lidem se tohle zdá být hudbou daleké budoucnosti, na kterou nemyslí nebo raději nechtějí myslet. Ohrožení Ruskem vnímají mnohem bezprostředněji a navíc vidí, že Rusko lze od případného útoku v dohledné době odstrašit zbraněmi.

Jenže to, že se zbavíme jednoho nebezpečí a zvýšíme jiné, nám moc nepomůže. Jen si později za přizpůsobení se větší klimatické změně připlatíme více, zničíme si nenávratně přírodu, a onoho zvýšení daní či snížení jiných výdajů nás nakonec stejně nemine.