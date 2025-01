Tři procenta HDP? Utrácení za tanky a letadla musí dávat smysl i občanům, voličům

A v tom bude zásadní problém. Výdaje na obranu, aby byly racionální, musí mít koncepci a musí reagovat na potřeby obrany země. My jsme desetiletí budovali expediční profesionální armádu, která měla operativně zasahovat na nejrůznějších místech planety. Nyní, v konfrontaci s válkou na Ukrajině, se ukazuje, že tento koncept byl chybný a že bez masové armády prakticky nemáme šanci čelit nepříteli, jako je Rusko. Tohle je první bod programu, který musí politická elita vzít za svůj a vysvětlovat obyvatelům.

Druhým bodem je odpověď na otázku, za co budeme tu hromadu peněz utrácet. Musí být jasné, co nejméně pochybné, že vojenské nákupy se dějí s rozmyslem a nehledí jen na politickou objednávku, abychom své peníze utráceli u spojenců. Zkrátka mělo by být jasné, že generalita se při nákupech nechová jako parta malých dětí s otevřeným účtem v cukrárně.

Základem je široký konsenzus

Minimálně na těchto dvou bodech musí panovat shoda v rámci elity, tedy - jak se nepěkně říká - „napříč politickým spektrem“. A tento široký konsenzus musí být patřičně komunikován. Nesmí se stát, že by tento úkol připadl nějakému pomatenému vojákovi a la plukovník Foltýn, který dokáže jen pořvávat a vyhrožovat. Ale tohle nebude úkol pro Fialovu vládu, až budeme vydávat na obranu tři procenta, už nebude premiérem.

Otázka zdaleka není tak prostoduchá, jak si představuje dnešní vládnoucí garnitura, náš rozpočet není neomezený a budeme-li vydávat víc na obranu, na něco dáme méně. Mají to být školy, sociální výdaje, zdravotnictví, infrastruktura? Tohle politické rozhodnutí nebude snadné a musí být natolik rozumné, aby je akceptovala i pozice, protože, to si musí každý uvědomit, v obraně nelze provozovat tradiční „českou metodu“, kdy jedna vláda něco schválí, následující to zruší a začne od nuly s vlastním „lepším“ konceptem. Takhle bychom nikam nedošli, utratili bychom horentní sumy a vlastní obranyschopnost bychom spíš podkopávali.

Konsenzus je možná důležitější než všechny zbraňové systémy, soustavy mezinárodních smluv, případně výše výdajů na obranu. Pro obranyschopnost Česka může být nejpodstatnější a životně důležitá ochota mužů bojovat a tedy riskovat život a zdraví při obraně vlasti. Doufejme, že se do téhle koncovky nedostaneme, nicméně pro naši bezpečnost je nezbytné nespoléhat na vnější pomoc a na obranu se připravovat.