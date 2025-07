Zákon oslabuje ochranu dětí. Senát má poslední šanci zasáhnout

Zákon, tak jak je předložen, nepomáhá rodičům a dětem, kteří čelí domácímu násilí a může ve výsledku oslabit ochranu nezletilých dětí v soudních sporech mezi rodiči. Proto jsem se rozhodla se této problematice věnovat důkladně a otevřeně upozornit na to, proč považuji tuto novelu za krok zpět – jak z hlediska práva, tak zdravého rozumu.

Jsem advokátka, dlouhodobě usiluji o spravedlnost, vymahatelnost práva a jeho dopady na běžné životy lidí. Ale tento zákon je jedním z těch, které musíme posuzovat nejen optikou právní teorie, ale především skrze realitu každodenního života dětí, rodičů i soudců. A právě ta realita nám říká jasně: novela není připravena tak, aby dětem pomáhala. Naopak – v mnoha bodech je může vážně poškodit. V Senátu jsme dostali mnoho připomínek odborné veřejnosti i z řad justice.

Nedefinovaná „rovnocenná péče“ není řešení, ale problém

Jedním z nejzávažnějších bodů novely je zavedení nového právního institutu tzv. „rovnocenné péče obou rodičů“, který má nahradit dosavadní běžnou úpravu péče o dítě – svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavé péče a společné péče rodičů. Problém není jen v tom, že pojem není zákonem jasně definován. Problém je, že v soudní praxi taková „rovnocenná“ péče často znamená automatické střídání domácností, školek, škol, bez hlubšího zkoumání toho, co je v nejlepším zájmu dítěte.

Tento model může být vhodný, pokud mezi rodiči funguje komunikace, respekt a dítě je dostatečně zralé. Ale novela umožňuje soudům rozhodnout o takovém uspořádání i u kojenců či batolat, a to i v případech, kdy je jeden z rodičů konfliktní, závislý na návykových látkách nebo dokonce násilnický. Právě to se v praxi bohužel stává již dnes a odborníci upozorňují na dopady, které to na děti má. A nový zákon by tomu dal legislativní razítko, protože neumožňuje dítě svěřit do péče jednoho z rodičů. Dítě by se tak mohlo stát objektem rovného přístupu, který ignoruje jeho individuální potřeby, vazby a psychickou stabilitu.

Slabší ochrana před manipulací a násilím

Druhý problém spočívá v tom, že novela oslabuje kritéria, která musí soudy zohledňovat při rozhodování o péči. Dnes má soud povinnost přihlédnout k tomu, kdo o dítě převážně pečoval, jaké má rodič výchovné schopnosti, jaké existují rodinné vazby a jaké je přání dítěte. Tato konkrétní vodítka však novela vypouští – místo toho zavádí abstraktní pojem „rovnosti“.

Tím se oslabuje nejen ochrana dítěte, ale i důvěra v soudní rozhodování. Soudce už nebude povinen důkladně zkoumat, zda dítěti nehrozí manipulace, zanedbání nebo dokonce násilí. Stačí, že druhý rodič si nárokuje „rovnocennost“. Právo se tak odklání od podstaty: místo nejlepšího zájmu dítěte se bude nejvíce zohledňovat formální rovnost rodičů – i když za ní může být obrovská nerovnováha v péči, vztahu i schopnostech.

Nevratné zásahy bez možnosti odvolání

Zvláště problematické je zavedení tzv. prozatímního rozhodnutí, které má nově nahradit dosavadní předběžná opatření a které má být vydáno ve tříměsíční lhůtě, proti němuž ale nebude možné se odvolat.

V oblasti, kde jde o právo dítěte na kontakt, zázemí a psychické zdraví, tak vznikne nástroj, který je fakticky jednoinstanční a po určitou delší dobu nevratný. Přitom víme, že právě v těchto případech často dochází k chybám, které lze napravit jen díky možnosti odvolání.

Výživné jako obchodní zboží

Největším překvapením pak je návrh, aby bylo možné obchodovat s pohledávkami na výživném. Dosud to zákon neumožňoval – z dobrého důvodu. Výživné je určeno pro uspokojení základních potřeb dítěte a nesmí se stát předmětem výdělečných spekulací. Novela totiž umožní, aby byla pohledávka prodávána i pod cenou, vymahači dluhů by mohli skupovat pohledávky na výživném za zlomek ceny a k dětem se dostane jen část od rodičů. Roztočí se tak byznys s dluhy v rukou exekutorů.

Před tím varuje i Člověk v tísni a soudy, když upozorňují na zneužitelnost a možnost, že to poškodí zájmy dítěte. K tomu se přidává i návrh na výrazné zpoplatnění řízení o výživném, což dále oslabuje přístup dětí ke spravedlnosti.

Není pozdě říct: Ne

Sama jsem ve styku s odborníky i rodiči, kteří se nyní na nás obracejí s prosbou o pomoc. Vyslechla jsem si názory psychologů, soudců, advokátů i zástupce OSPOD. A jejich názor je jednoznačný: tato novela nebyla s odbornou veřejností důkladně projednána, její dopady nebyly domyšleny a rizika nebyla analyzována. Zákon, který má ovlivnit desetitisíce dětí a rodin, byl připraven překotně, bez dostatečné diskuse a bez znalosti reálné soudní praxe. Přestože významně mění řízení u soudu, nebyl zákon dostatečně projednán s opatrovnickými soudy a nebyly vyslyšeny jejich zásadní výhrady.

Zákony nemají být jen textem. Mají chránit hodnoty, které jako společnost sdílíme. A ochrana dětí je tou nejzákladnější. Jsem přesvědčená, že Senát má povinnost říci této novele Ne, protože neřeší problémy, které v opatrovnických sporech již dnes máme, ale ještě je zhoršuje a prohlubuje. V Senátu udělám vše pro to, aby byla novela vrácena zpět do Poslanecké sněmovny, a tím se otevřela odborná diskuse o úpravách zákona, které rodinám i dětem skutečně pomohou nebo alespoň nebudou vytvářet nové problémy.

Autorka je senátorka a advokátka