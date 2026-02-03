Jsou staří digitálně diskriminovaní? Končící ombudsman Křeček nabídl zajímavé postřehy

V kině i televizi se teď k nedožitým osmdesátinám Davida Lynche objevil film Příběh Alvina Straighta. Titulní hrdina – dědek jedoucí na zahradní sekačce přes celý stát Iowa, aby viděl svého bratra – v něm partě mládeže odpovídá na otázku, co je na stáří nejhorší: „Že si pamatujete, jak jste byli mladí.“
Na tom něco je. I to, že mládí dnešních seniorů se obešlo bez digitalizace. Že šedesátníci, sedmdesátníci, ba osmdesátníci náskok dnešních mladých v zacházení s počítači, IT či AI již nikdy nedoženou. Ale plyne z toho nějaká praktická diskriminace? Nějaké hmatatelnější znevýhodnění, než jaké představují nálepky „dezolát“, „zaostalec“ či „předpotopní týpek“?
Nad tím se zamýšlí Stanislav Křeček, pomalu končící ombudsman, v bilančním rozhovoru pro ČTK. Mladí sledují digitální sociální sítě, ne ČTK, a tak se vsaďte, že Křečkovy argumenty k nim nedolehnou. Protože Křečkovi je 87 let (podle ČTK patří k „nejstarším lidem v Česku, kteří kdy zastávali nějakou veřejnou funkci“), ví, o čem mluví. A protože autorovi těchto řádek je 66, má pro to pochopení i vlastní zkušenost.
|
Slova mají váhu. Když se ztratí úcta ke stáří, ztrácí se i zábrany tyranizovat seniory a seniorky
Bariéry fyzické, bariéry digitální
Křeček ve své bilanci šesti let v úřadu veřejného ochránce práv vytěsňuje identitní menšiny (rasové, etnické, náboženské, genderové či sexuální). Soustředí se na téma postihující stejnou měrou většinu i menšiny. Za nejpalčivější systémový problém pokládá ochranu práv lidí, kteří se s ohledem na měnící se způsob života stávají ještě zranitelnějšími.
Patří sem hlavně diskriminace starých lidí. Podle Křečka je to nejčastější způsob diskriminace u nás, a to zejména kvůli šířící se digitalizaci. „Úřady a veřejné instituce se stávají stále méně přístupné pro řadu občanů, když se zapomíná, že mají být přístupné i off-line a nemít fyzické bariéry.“
Ano, bezbariérovost patří k frekventovaným slovům dneška. Narazíme na něj na webu všech možných institucí, ba i mnohých hospod. Ale o bariéře digitální se mluví zřídka.
Aby bylo jasno, Křeček nevolá po zastavení digitalizace, ba ani nepoužívá výraz „digitální diskriminace“. Spíše mu vadí, že stát i společnost berou digitalizaci jako něco samozřejmého, co není třeba vysvětlovat a kde není nutné dbát na možnost provozu off-line.
Když se řekne „právo na život off-line“, až příliš často se ta slova spojují s nároky „dezolátů“. Ale Křeček upozorňuje jen na jistou slušnost státu a veřejných institucí. Na něco, co by snad mělo být samozřejmostí.
Bez chytré mašiny to může být drahé. Je to o. k.?
Ve svých 66 letech vím, o čem Křeček mluví. Sám patřím k „předpotopní partě“. S počítačem jsem se poprvé setkal teprve v 26 letech (v roce 1985), s internetem dokonce až ve 35 (v roce 1994). Což je pro dnešní mládež důvod k oprávněnému posměchu. Ukázky ze života.
Když jsem poprvé zkusil digitální samoobslužnou pokladnu, ztroskotal jsem proto, že jsem na ni položil dalamánek, který na sobě neměl kód. „Ty neznáš kód dalamánku?“ zněla pobavená reakce synovců, když jsem to vyprávěl. Inu, neznám, jsem asi „dezolát“.
|
Pavel navrhl na ombudsmana advokáta Dohnala a Šimáčkovou Laurenčíkovou
Já zase kroutil hlavou nad tímhle. Když jsem synovcům vysvětloval, proč se den prodlužuje velmi rychle kolem jarní rovnodennosti a naopak velmi pomalu kolem slunovratu, řekl jsem, že délka dne je funkce cosinus a rychlost změny určuje její derivace (pamatuju si to ze školy). Nakreslil jsem to tužkou na papír, neboť cosinus je prostá vlnovka a derivací je její tečna. Tam, kde tečna míří dolů nejstrměji, se den prodlužuje nejrychleji. Při rovnodennosti. Jasné jako facka.
Nepochopili to. Stejně jako já nechápu, že mladí se vyznají ve složitosti chytrých telefonů či v kódech dalamánků, ale přitom nedokážou pochopit, co je to derivace a jak funguje tečna na křivce.
Jenže pozor, digitální diskriminaci v zásadě chápou. Když jeden synovec letěl ze Sicílie do Prahy, měl letenku v mobilu. Ale na letišti v Catanii mu začala stávkovat baterie a jen se štěstím mohl při odbavení letenku ukázat. A co kdyby štěstí neměl? Nebo, nedej bože, kdyby vůbec neměl chytrý telefon? Musel by zajít do kanceláře, kde by ho našli v počítačovém systému a letenku mu vystavili. Ovšem za 70 eur navíc, jak říkal. I tak může vypadat digitální diskriminace.
Možnost žít off-line není jen heslem „dezolátů“, jak se až příliš často ošklivě říká. Je to otázka slušného přístupu státu i společnosti. A právě na to upozorňuje končící ombudsman Křeček.