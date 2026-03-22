Na očkovací frontě neklid. Převálcují antivaxeři z SPD Babiše a Vojtěcha?

Deník N ve svém zpravodajství tvrdil, že premiér Andrej Babiš se přiklonil na stranu odpůrců očkování. To v pátek dopoledne vyústilo v prohlášení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Ten v něm popřel jakoukoli změnu očkovací strategie, pokud by nevycházela z odborných dat a shody expertů.
Lze celkem optimisticky předpovídat, že strategie (schválená již minulou vládou) platí. A že tedy též platí i programové prohlášení vlády, v němž je uveden závazek posílit roli nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Zpřístupnění očkování a jeho propagaci tedy nic nebrání. Opravdu?
Zakořeněný přístup
Lze čekat, že pro ministra bude daleko složitější úkol představovat to, přesvědčit rigidní lékaře, aby se vzdali své kompetence a nechali očkovat zdravotní sestry či magistry farmacie v lékárnách. Šéf lékařské komory Milan Kubek se tomu dlouhodobě brání, stejně jako jakékoli větší roli zdravotních sester (které dnes beztak musejí mít vysokou školu). Ve srovnání se zahraničím je to přístup poněkud feudální, nicméně velmi zakořeněný.
Pan prezident komory s prominutím blábolí, když říká, že „rozvolnění pravidel může v lidech vyvolat dojem, že jde spíše o byznys než o zdravotní prevenci“. Jeho nasazování na lékárny je směšné. Je to jako by tvrdil, že jediný kvalitní benzín koupíte výhradně v síti státem vlastněných čerpacích stanic, protože všude jinde jde především o byznys.
Překážkou většího rozšíření vakcín je vedle nízké informovanosti též pocit, že vakcína je nedostupná. Děje se tak proto, že se často stává, že praktici ji nemají. To se výrazně projevilo na konci minulého roku. Ordinace musejí vakcíny objednávat s velkým předstihem. Zájem pacientů jen odhadují a nechtějí jich mít moc, protože pak by pro vakcíny neměli uplatnění a tratili by na tom. Pozdější objednávky v očkovací sezoně pak ztroskotávají na nedostatku výrobních kapacit.
Vydělávání na spikleneckých teoriích
Zdá se, že podpora vakcinace narazí mnohem tvrději mezi samotnými lékaři než v parlamentu. Zde se dá čekat, že opozice, občanskými demokraty počínaje a Piráty konče, podpoří rozšíření vakcinace jaksi generálně. O vyhozených penězích lze uspořádat ve sněmovně seminář pro poslance SPD, možná že by někteří přišli a problém i pochopili.
Také požadavek SPD, aby naše země nerespektovala doporučení Světové zdravotnické organizace či Evropské agentury pro léčiva je úsměvný a lze ho snadno vyvrátit. O vhodnosti vakcín má patrně rozhodnout „nezávislá laboratoř“ v kuchyni někoho spřízněného s SPD.
Tuzemská politika se nevyznačuje efektivitou a strategickým počínáním. A pokud se náhodou nějaký případ vyskytne, tedy že nová garnitura přijme závazky té předchozí a pracuje na jejich rozvíjení, měli bychom takovou snahu podporovat. Jenže spiklenecké teorie kolem očkování se tak hezky poslouchají a dá se na nich i vydělávat…