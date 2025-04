„Nejsme kukuřice“. Zápas o slovenský genofond se vede přímo na úřadu vlády, v hlavní roli ortoped

To poté, co vládní zmocněnec pro prověření postupu státu během koronavirové nákazy Peter Kotlár ještě v březnu prohlásil, že očkování proti covidu-19 může vyvolat rakovinu a udělalo z lidí geneticky modifikované organismy. A že firmy Moderna a Pfizer zacházejí s lidmi jako s kukuřicí.

Nejnovější informace z téhle fronty říká, že Slovensko nechá z podnětu premiéra Roberta Fica analyzovat obsah vakcín proti onemocnění covid-19 a jeho vliv na lidi.

Rozhodla o tom ve středu Ficova vláda. Země prý dočasně nebude na základě příslušné smlouvy uvedené vakcíny odebírat.

Antivaxer vs. vědecká obec

Podle ortopeda Kotlára, který byl před svým vládním angažmá znám jen v úzkém kruhu fanoušků konspirací nejen antivaxerských, obsahují uvedené vakcíny vysoké množství DNA. Zmocněnec Ficovy vlády řekl, že tento kód se dokáže integrovat do lidské DNA a z očkovaných se stává geneticky modifikovaný organismus. „Byla narušena integrita slovenského genofondu,“ pravil Kotlár doslova a dramaticky do kamer volal: „Slováci, my nejsme kukuřice!“ Věcí by se podle něj měla zabývat generální prokuratura a vědecká obec by měla bít na poplach.

Podívejte se na Kotlárovu tiskovou konferenci:

Ta záhy na poplach bít začala, ale proti závěrům pana Kotlára, který je mimochodem odmítá zveřejnit. Například Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě označila jeho výroky ohledně mRNA vakcín za nezodpovědné, nebezpečné a v rozporu s principy medicíny, která je založená na důkazech. Vakcíny pro Kotlára analyzovala laboratoř jeho spolupracovnice, české molekulární genetičky Soni Pekové. Ta v minulosti čelila kritice kvůli svým výrokům o pandemii covidu-19. V červnu 2020 mimo jiné tvrdila, že žádná další vlna covidu-19 nenastane.

Do Kotlárových závěrů se pustili nejen vědci, ale zcela přirozeně i opozice, podle níž dělá vládní zmocněnec z vyšetřování pandemie politický kabaret. Mimo to je opozice přesvědčená o tom, že Fico se opět pokouší odklonit pozornost veřejnosti od selhání své vlády.

Nikterak překvapivě se na rozdíl od odborníků Kotlára opakovaně zastal premiér Robert Fico. Ten už v době pandemie kritizoval tehdejší epidemické restrikce na Slovensku a očkování proti covidu-19 nepodpořil. Slovensko je zemí s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva proti covidu-19. Kotlár podle médií už před středečním rozhodnutím vlády ohlásil, že výsledky nové analýzy neuzná, neboť příslušné pracoviště nemá potřebnou akreditaci.

Premiér Fico má slabost pro svého zmocněnce Kotlára nejen proto, že oba jsou odpůrci očkování proti covidu. Peter Kotlár je také poslancem za koaliční Slovenskou národní stranu a to poslední, co teď Fico potřebuje, je vyrobit si mezi vládními poslanci dalšího rebela. Vždyť jen před pár týdny se mu po dlouhých měsících podařilo personálními změnami ve vládě ochočit si sedm zákonodárců, kvůli jejichž rebelii nebyla koalice schopna cokoliv prosadit v parlamentu.

Nebezpečný precedens

Slovenské opozici vadí také dvojí metr předsedy vlády. Když nedávno čelil kritice kvůli opatřením přijatým v souvislosti se slintavkou a kulhavkou, zdůrazňoval, že mu nezbývá než respektovat názory odborníků. Totéž ale odmítal akceptovat před několika lety u předchozí vlády, když lovil hlasy mezi odmítači očkování a covidových opatření.

Na jednu stranu tedy Robert Fico volá po respektu k názoru odborníků a rozhodnutí státních orgánů, na druhou stranu ale slovenský parlament nedávno schválil zákon o odškodnění lidí, kteří v zemi dostali pokuty za nedodržování epidemických restrikcí v době pandemie, nebo v tomto období platili za stravování v karanténních zařízeních. Podle opozice dala sněmovna facku lidem, kteří nařízená omezení naopak dodržovali. Odškodňování lidí, kteří porušovali protipandemická opatření, považuje za nebezpečný precedens také prezident Peter Pellegrini.

Do odborné diskuse na téma možné škodlivosti vakcín proti covidu běžný občan příliš nevidí. Zato se při sledování slovní přestřelky na téma geneticky upravované populace řídí selským rozumem. A ať už byla, či nebyla narušena integrita slovenského genofondu, z nejnovějšího průzkumu agentury AKO pro televizi JOJ 24 vyplynulo, že dvě třetiny Slováků zjištěním vládního zmocněnce Petra Kotlára nevěří.