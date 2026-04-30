Očkování nemá být bitevní pole. Zaměřme se na obnovení důvěry ve vakcíny

V posledních týdnech se rozhořel boj o tzv. Národní očkovací strategii (NOS), jež zemi rozdělila na dva tábory. První považuje tento dokument za nedotknutelný, nechce diskusi, protože by se tím snížila proočkovanost a přišly by epidemie. Na druhé straně barikády je několik skupin, které navrhují změny povinného či doporučeného očkování, jiní dokument plně odmítají. Já sám s dokumentem nesouzním z mnoha důvodů a myslím, že by se měl přepracovat.
Bohužel neexistuje žádný garantovaný web, kde by občané našli všechny informace o očkování.
NOS vznikla z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) s cílem zvýšit proočkovanost populace, když vychází z toho, že podíl očkovaných osob se od covidové epidemie snížil. Není jasné, komu je rozsáhlý dokument určen, zda profesionálům ve zdravotnictví, či politikům a laikům. Není ani jasné, kdo jej zpracoval. Autoři se spletli už v názvu. Měla se totiž vypracovat Národní imunizační strategie. Rozdíl mezi očkováním a imunizací je jako mezi stavebními materiály a dostupným bydlením. Dokument má být srozumitelný pro celou populaci, tedy mít rozsah 15–20 stránek textu.
Když jsem na jaře 2010 na přednášce v parlamentu říkal, že je nutné zavést Národní imunizační program, vytvořit Národní imunizační komisi a především garantovat informace o očkování vytvořením Národního webu imunizace, mnozí si klepali na čelo. Uběhlo 16 let a za tu dobu vytvořilo ministerstvo zdravotnictví Národní imunizační komisi a očkovací kalendáře dětí a dospělých. Bohužel dál neexistuje žádný garantovaný web, kde by občané našli všechny informace o infekcích, očkování proti nim, jeho výhodách a nežádoucích účincích.
Nejvíce lidem vadí rigidnost očkovacího kalendáře, kde je trojí povinnost. První je daná očkovací látkou, druhá termínem aplikace a třetí schématem. Ještě před pár lety se očkování zahajovalo po 12. týdnu věku. Bylo-li dítě očkované proti tuberkulóze, mohlo se očkovat až okolo 16. týdne. Nyní se očkuje od 8. týdne a rozdíl v kapacitě imunitního systému mezi 8. a 16. týdnem je až dvojnásobný. Proto si někteří rodiče přejí začít s očkováním později, neboť odpověď imunitního systému bude lepší. Dále by si někteří přáli, aby byl při očkování povinný jen časový limit, např. 36 měsíců věku, do kterého by dítě mělo být očkováno proti 6 infekcím. Tito lidé nejsou proti očkování, jen by chtěli mít individuálnější přístup.
Druhá skupina říká, že se očkuje zbytečně často, ač to není nutné, a tím se vychází vstříc výrobcům vakcín. Na prvním místě poukazují na přeočkování proti klíšťové encefalitidě, protože se u nás přeočkovává podle věku po 5 nebo po 3 letech, ale ve Švýcarsku, Finsku, Belgii či Lotyšsku po 10 letech. Jde přitom o stejné vakcíny se stejnou účinností. Upozorňují i na to, že až do roku 2018 se u nás očkovaly narozené děti šestisložkovou vakcínou celkem 4 dávkami, ač ve všech okolních státech třemi dávkami. Oproti Slovensku se aplikovalo po dobu 10 let o jednu dávku navíc. Více než pět let se celosvětově doporučuje očkování proti vzteklině dvěma dávkami na celý život namísto čtyř během prvního roku a mnoha přeočkováními. Doporučení k tomuto postupu bylo vypracováno až letos. Tyto argumenty dávají odpůrci NOS jako příklady protežování výrobců vakcín.
Další skupina poukazuje na nežádoucí účinky očkovacích látek a jejich účinnost. Nejčastěji slyším dotazy na očkování těhotných žen proti covidu. Před rozhodnutím o očkování chtějí vědět, kolik neočkovaných těhotných žen s covidem mělo přerušené těhotenství a kolik očkovaných těhotných žen proti této chorobě dospělo do stejného stádia. Dále se dotazují na očkování proti černému kašli v těhotenství, které je celosvětově doporučováno. Chtějí vědět, kolik očkovaných žen mělo zánět plodových obalů a kolik jich mělo přerušené těhotenství. Zánět plodových obalů se totiž objevuje v souvislosti s očkováním, ale nebyla zatím prokázána přímá souvislost. Tyto informace by měl poskytovat Národní imunizační web. Nejen očkované a neočkované osoby vedle sebe, ale i počty infekcí v obou skupinách.
Poslední a asi nejmenší skupině vadí především to, že NOS je prosazována WHO. Ta se v jejich očích zdiskreditovala za covidu tím, že přehnaně informovala o účincích vakcín s tím, že chrání i proti přenosu nemoci. Základní studie ale ukázaly jen ochranu proti mírné infekci. I přesto WHO prosazovala očkovací pasy, rozdělení společnosti na očkované a ty „druhé“ a také povinnost některých skupin obyvatel podrobit se očkování. Pro tuto skupinu je WHO „marketingovým ramenem farmaceutického průmyslu“. Proto prosazují, aby se vliv WHO na národní úrovni oslabil a abychom následovali USA a z WHO vystoupili a žádnou NOS neměli.
Naslouchejme a neodsuzujme
Nezlobme se prosím na ty, kteří očkování a imunizaci nerozumějí, tápou v problematice a byli by rádi, kdyby jim stát poskytl garantované informace nejen o očkování a infekcích, ale i o nežádoucích účincích na jednom místě. Připravme pro ně takovou verzi NOS nebo spíše NIS, již budou moci v pohodě pročíst, porozumět jí a případně se s ní ztotožnit. Vezměme v potaz všechny jejich připomínky a upřímně se zamysleme nad tím, zda vše v oblasti imunizace je správně. Zaměřme se na obnovení důvěry, protože jen tak může imunizace plnit účel dlouhodobě a s širokou podporou společnosti.
Nestůjme na pozicích jako prezident Masaryk, který v roce 1919 svým podpisem stvrdil zákon o očkování proti pravým neštovicím, jenž osoby, které se nechtěly podrobit očkování, posílal do vězení. Doba je už jiná.
Autor je profesor epidemiologie.