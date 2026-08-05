Antivaxeři plačte. Americký ministr zdravotnictví Kennedy vyzval k očkování

Zejména ne jeho fanoušci z řad kritiků očkování. Vždyť Kennedy byl známý zpochybňováním významu vakcín, jejich účinnosti a tvrzením, že vakcíny způsobují autismus. Později od těchto tvrzení ubral a význam vakcinace zpochybňoval opatrněji. Nyní dospěl k tomu, že vakcínu doporučuje a dokonce prohlásil i to, že existuje takzvaná kolektivní imunita a lidé by navíc podle něj měli dostat kombinovanou vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Právě tahle trojkombinace je velkým terčem odpůrců očkování jak v USA, tak i v České republice.
Vystrašení rodiče
Obrat v Kennedyho rétorice způsobily zřejmě dvě věci. Za prvé se blíží americké podzimní volby a Kennedy dostal od spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa údajně pokyn, aby zmírnil svoji rétoriku. Z průzkumů veřejného mínění totiž vyplývá, že jeho útoky na vakcíny a zdravotnictví nejsou právě populární a mohly by Trumpovy republikány připravit o hlasy voličů. Osmdesát procent Američanů věří svému lékaři, ale jen 34 procent z nich by dalo na rady Kennedyho. Což není nic divného, protože před Kennedyho působením v politice varovala i část jeho vlastní rodiny.
Za druhé Kennedyho zřejmě přesvědčila epidemie spalniček, která nyní probíhá ve Spojených státech. Spalničky jsou jednou z nejinfekčnějších chorob, není proti nim lék a mohou je provázet smrtelné komplikace.
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V USA je nejvíce případů spalniček za desítky let. Očkujte se, otočil antivaxer Kennedy
Celosvětově jsou spalničky jednou z nejčastějších příčin úmrtí dětí, zejména v rozvojových zemích s malou proočkovaností. V roce 2000 byly spalničky v USA prohlášeny za eliminované (tj. že se v dané zemi nepřenáší), nicméně znovu se vrátily a letos už v USA evidovali přes 2300 případů. V naprosté většině jde o neočkované děti. Mnohé rodiče to vystrašilo. Ostatně, záběry na děti se spalničkami nejsou rozhodně příjemné.
To pak vede k vyššímu zájmu o očkování. Tím, jak jsme potlačili vakcinací část nebezpečných chorob, lidé zapomněli, jak vypadá svět bez očkování. Představa, že se infekční nemoci nemohou nikdy vrátit, vede k jeho odmítání. K tomu se pak přidávají zvěsti, že vakcíny způsobují či mohou způsobovat autismus (to se navzdory mnoha studiím neprokázalo) a to, že mohou výjimečně některým lidem narušit zdraví či způsobit smrt (to je prokázané).
Najednou se zdá, že riziko podstoupení vakcinace je příliš velké, když vlastně infekční choroby skoro nehrozí. Nebo je tu snaha využít druhých, svézt se jako „černý pasažér“. Když je totiž dost lidí proočkováno, zafunguje takzvaná kolektivní imunita. Nemoc se nemůže šířit, protože potřebuje lidské přenašeče, které nemá, a tím pádem jsou chráněni i ti, kteří se neočkovali. Když je ale nemoc u sousedů, je to něco jiného. Bohužel k nižší proočkovanosti přispěl i Kennedy, který zpochybňoval vakcíny a tvrdil, že očkování je jen osobní volbou. USA se dostaly na hranu vakcinace nutné pro kolektivní imunitu a v některých geografických oblastech i pod ni.
Lekce pro odpůrce očkování
Na Kennedyho, když se stal ministrem, se upírali oči i českých zpochybňovačů vakcín. Pro ně byla jeho nominace potvrzením toho, co si mysleli a také nadějí, že se podobní lidé prosadí i v Česku. Teď Kennedy změnil tón. Jeho obrat samozřejmě neznamená, že se stal zastáncem všech vakcín a že opustil všechny své dřívější postoje. Ale ukazuje to, že ve chvíli, kdy zmizí abstraktní debata a lidé uvidí nemocné děti se spalničkami, začne realita vítězit nad teoriemi.
Pro odpůrce očkování, včetně těch českých, je to nepříjemná lekce. Jejich vlastní politický hrdina jim totiž právě připomněl, že některé věci fungují bez ohledu na to, kdo jim věří. Teď je otázkou, zda si toho všimnou, nebo si bez ohledu na realitu najdou jiný idol, když je Kennedy „zradil“.