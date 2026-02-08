Když se z očkování stane politická zbraň. Jak snadné je vylít s vaničkou i dítě

Přírodní vědy mají v tomto ohledu jednu velkou výhodu. Vytvořily si určitý systém „nezvratných“ důkazů, které jsou při hledání pravdy tím nejobjektivnějším nástrojem, jehož jsme schopni dosáhnout. Samozřejmě, každá podobná a zdánlivě i jednoznačná pravda platí jen do té doby, než zjistíme, že vše je vlastně jinak a většinou je to složitější, než jsme se domnívali původně.
V medicíně jsme si pro hledání a nalézání pravdy vytvořili systém, který nazýváme medicínou založenou na důkazech (evidence based medicine). Člověk si ho může představit jako pyramidu, kde v širokých základech stojí výsledky laboratorních experimentů, nad nimi zkušenosti jednotlivých lékařů s určitými případy konkrétních pacientů, v dalších patrech jsou důkazy přicházející z různě koncipovaných klinických studií a na vrcholu jsou pak doporučení odborníků, kteří při nich používali důkazy zjištěné právě v těch jmenovaných nižších patrech popsané pyramidy.
Je to dokonalé? Není. Existuje v podobném systému neetické chování a nejrůznější tlaky všemožných zájmových skupin? Samozřejmě. Máme však k dispozici něco lepšího? Nemáme.
Jeden z největších objevů lidstva
Očkování proti infekčním nemocem je jeden z největších medicínských objevů lidstva. Jeho princip je založen na tom, že do těla budoucího možného pacienta dopravíme malé množství cizorodé látky, která má stejné znaky jako skutečná infekce. Imunitní systém na tohoto cizího vetřelce zareaguje tak, že aktivizuje některé své složky, a na různě dlouhou dobu se tím připraví na jakékoliv budoucí napadení. V některých případech na měsíce, jindy dokonce na celý život.
|
Jako by se člověk dožil 750. Vědci rozluštili záhadu dlouhověkosti rypošů, dá se využít u lidí?
Důkazy o fungování výše popsaného principu jsou opravdu nezvratné a nemusíme o nich pochybovat.
V posledních letech se však množí důkazy o tom, že v souvislosti s očkováním lze u starších pacientů sledovat ještě další, dříve netušený benefit. Jde o to, že očkovaní trpí méně často demencí a některými kardiovaskulárními onemocněními. Jedním z možných vysvětlení je, že potlačení chronického zánětu po očkování může mít vliv na krevní srážlivost a stabilitu aterosklerotických plátů. Jak to celé funguje, však přesně nevíme. Navíc důkazy, které v tomto ohledu zatím máme, patří mezi ty slabší.
Věda a politika
Pakliže se v jakékoliv době politici rozhodli vykládat přírodní zákony, bylo obvykle zle. Většinou tím totiž sledovali nějaký osobní cíl a nikoliv skutečné hledání pravdy. A zcela přirozeně přitom používali všemožné prostředky včetně výše zmíněného násilí.
Na roky s pandemií covidu-19 nevzpomínáme rádi. Zemřely v nich miliony lidí, jenom v Česku to byly desetitisíce těch většinou nejstarších a nejslabších. Proti sobě nestál pouze základní princip očkovat versus neočkovat, ale pro mnohé především otázka rozsahu státní moci a na ni navazující občanské nesvobody.
|
Rajchl na semináři obvinil ministry. Kotlár označil vakcíny za biologické zbraně
Od tohoto zásadního a dodnes nevyřešeného dilematu už je pouze kousek cesty k politickým prohlášením, při nichž se s vaničkou vylije i dítě. Někteří totiž tvrdí, že metlou lidstva nejsou vlastně infekční onemocnění, nýbrž očkování samotné. Podobných velmi hloupých zkratek známe z historie také mnoho a většinou jsou jejich nositeli lidé s postranními úmysly. Ti nemají zájem na pravdě ani na ochraně zdraví obyvatel, ale na mobilizaci strachu, hněvu a pocitu křivdy. Očkování se jim hodí jako jednoduchý symbol nesvobody, proti němuž lze snadno bojovat.
Jenže nelze než zopakovat, že očkování jako geniální medicínský koncept zachránilo miliony životů. A ještě cosi je třeba dodat: po covidu-19 přijde nějaká jiná pandemie a po ní zase další. To není strašení, to je jistota.
Pandemie a očkování by se tedy neměly zneužívat coby politikum. Jsou to ryze odborné otázky, k jejichž řešení mají být zřízeny expertní struktury. Politici jsou zde od toho, aby jejich vznik umožnili a později na základě jejich odborných stanovisek dělali praktická opatření. Jakýkoliv jiný přístup se celé společnosti vrátí horším fungováním a určití pacienti za něj mohou zaplatit daň nejvyšší.