Tmáři versus očkování. Když se věda ocitne ve vleku politiky

Zkusme se podívat do historie. Neštovice byly po staletí jednou z nejděsivějších nemocí lidstva. Zabíjely celé rodiny, přeživší znetvořovaly a invalidizovaly. Přesto dnes tato nemoc ve světě neexistuje. Ne proto, že by sama zmizela, ale proto, že lidstvo dokázalo vyvinout vakcínu a systematicky ji používat. V roce 1980 Světová zdravotnická organizace oznámila jejich úplnou eradikaci. Je to jeden z největších triumfů vědy v dějinách.
Podobný osud potkal i další infekční choroby. Dětská obrna ochromovala celé generace dětí. Záškrt byl běžnou příčinou dětských úmrtí. Spalničky každoročně zabíjely statisíce lidí. Očkování tyto nemoci dramaticky potlačilo a v některých regionech světa je téměř odstranilo. Je proto bizarní, že právě očkování je dnes znovu předmětem politických sporů. V posledních dnech například zazněly požadavky některých politiků hnutí SPD na zásadní revizi národní očkovací strategie a na nové přehodnocení přínosů vakcín.
Takové výzvy nejsou jen běžnou součástí politické debaty. Připomínají starý spor, který se v různých podobách vrací v každé době: spor mezi vědeckým poznáním a jeho odpůrci. Jinými slovy spor mezi nositeli pokroku a tmáři.
Starý spor mezi vědou a tmářstvím
Historie je plná příkladů, kdy nové poznatky narážely na odpor. Když se objevily první vakcíny, kolovaly karikatury lidí, kterým prý po očkování rostou kravské rohy. Když se začala prosazovat antiseptická chirurgie, část lékařů ji odmítala. A když se objevila antibiotika, mnozí pochybovali, že by mohla změnit medicínu.
Nejhorší situace obvykle nastávala tehdy, když se podobné pochybnosti staly součástí politických programů. Když mohli odpůrci vědy rozhodovat o tom, které poznatky jsou přijatelné a které ne. Historie zná režimy, které potlačovaly vědu (a označovaly ji za pavědu), zakazovaly určité obory a nahrazovaly fakta ideologií. Výsledkem byl vždy krok zpět a někdy i konkrétní lidské tragédie.
Očkování je přitom přesným opakem ideologie. Je výsledkem dlouhého vědeckého procesu. Vakcíny vznikají na základě laboratorního výzkumu, procházejí klinickými studiemi a jejich bezpečnost i účinnost jsou dlouhodobě sledovány v reálné populaci.
Co vlastně dělají mRNA vakcíny
Pandemie covidu přinesla jeden z největších technologických skoků moderní medicíny – vakcíny založené na technologii mRNA. Šlo o nový koncept a právě to se stalo živnou půdou pro různé mýty. Princip je přitom poměrně jednoduchý. Každá buňka v lidském těle pracuje podle genetických instrukcí uložených v DNA. Tyto instrukce však buňka nepoužívá přímo. Nejprve si z nich vytváří krátké „pracovní kopie“, kterým říkáme messenger RNA – tedy mRNA. Ty slouží jako dočasný návod, podle kterého buňka vyrobí konkrétní bílkovinu.
mRNA vakcíny využívají právě tento mechanismus. Do organismu vpravíme krátkou molekulu mRNA, která obsahuje návod k vytvoření malé části viru. Buňky tuto bílkovinu vytvoří a imunitní systém se s ní naučí pracovat. Imunitní systém lidského těla si tak vytvoří obranu ještě dříve, než se setká se skutečným virem.
Důležité je, že tato mRNA v těle existuje jen velmi krátce a rychle se rozpadá. Nevstupuje tedy do buněčného jádra a nijak nemění lidskou DNA.
Proč má očkování smysl
Kritická diskuse je v medicíně samozřejmě nutná. Věda se vyvíjí právě tím, že své závěry neustále ověřuje a zpřesňuje. Rozdíl je však mezi odbornou debatou a systematickým zpochybňováním samotného principu očkování. Věda pracuje s fakty a průběžně je hodnotí. To je její podstata, která v samém konci vede k pokroku a lepšímu životu. Společnost, která začne vědu relativizovat, riskuje návrat nemocí, které jsme už jednou dokázali porazit.
Jako lékař proto považuji za důležité říci naprosto jasně: očkování je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany zdraví, které moderní medicína má. A jednoznačně stojí za to ho bez velkých kompromisů bránit. Právě v této oblasti by měla politika zůstat zcela stranou.