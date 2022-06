Není to sice vítězství, jaké by si prezident přál a potřeboval, ale není to ani porážka. Problém je ovšem v tom, zda za takto vzniklé situace, která je v historii francouzské páté republiky v jejím požehnaném věku 64 let ojedinělá, bude mít vládní exekutiva potřebný prostor a vůbec možnost rozumně a odpovědně řídit zemi. Odhlédneme-li od samotných výsledků, parlamentní volby odhalily v plné nahotě politickou krizi v zemi.