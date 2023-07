A přece sem od včerejška nezajíždí trolejbus. Město se rozhodlo, po rocích negativních zkušeností a stížnostech cestujících i řidičů, do ghetta Mojžíř posílat jen autobusy a veřejnou dopravu omezit. Tohle opatření samozřejmě dopadne nejvíc na ty, kteří potřebují dojíždět do práce, a bezpečnostní situaci ve „vyloučené lokalitě“ to rozhodně nezlepší. Dealování drog ani byznys s chudobou to nijak neohrozí. Dalším krokem může být snad jen oplocení obce.