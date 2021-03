Problém s plasty jsme vyřešili již dávno

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) V třídění odpadu patří naše republika dlouhodobě k nejlepším evropským státům. Těší mě, že Češi věnují otázce recyklace čím dál větší pozornost a zvyšuje se podíl dalších vytříděných materiálů, například plechovek.

Samozřejmě i my v Náchodě se snažíme třídění odpadu maximálně podporovat, stále zkvalitňovat služby v oblasti nakládání s odpady a zároveň snižovat provozní náklady. Například v loňském roce jsme pořídili dvě nová vozidla, která zajišťují svoz. Jeden z těchto nových vozů dokonce umožní svoz všech druhů odpadu včetně tříděného i biodpadu.



Aktuálním tématem letošního roku pro mnoho měst a obcí je otázka, kam s plasty, které jsou nevhodné pro další recyklaci. My tuto otázku máme v Náchodě vyřešenou už dlouhodobě. Odběr plastů máme smluvně ošetřen se sběrnou druhotných surovin. Odebírá od nás veškeré plasty a jejich recyklaci a případné další využití si již řeší přímo. Naši občané se tedy nemusí bát, že by jejich poctivě vytříděný odpad skončil někde, kde nemá. Pro třídění plastů je možné v Náchodě využít jeden ze 140 kontejnerů, které jsou po městě umístěny.

Poplatek za svoz komunálního odpadu již roky zůstává v Náchodě na stejné výši. Máme zavedený systém zvýhodněné ceny za včasnou platbu, který se nám v uplynulých letech osvědčil. Včasná platba do konce února znamenala poplatek ve výši 450 korun za rok a osobu, do konce května bude činit 650 korun, do konce září 900 korun, od října se však zpožděná platba i se sankcí vyšplhá na 1350 korun.