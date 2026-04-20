Pokračování bitcoinové kauzy? ODS je stále v jejím stínu, navíc padá do pasti sebeprofilace

Konkrétní jména na tiskovce nepadla, respektive padla dvě. Exministra financí Zbyňka Stanjury, o němž prý jeho nástupkyně v úřadu nemůže s jistotou říci, zda o darování bitcoinů předem věděl. Zato se vehementně pustila do ředitele Stanjurova kabinetu Filipa Bendy, jenž prý selhal, poněvadž důležité informace nepředal včas tam, kam je měl předat.
Celá kauza je od samého počátku extrémně politicky brizantní. Bývalé ministryni spravedlnosti Evě Decroix se před volbami rozhodně nepodařilo veřejnost přesvědčit, že ji nezametá pod koberec. Přičemž skoro veškerá obrana se tehdy soustředila na Zbyňka Stanjuru, jelikož Pavel Blažek už snad ani nemohl zkoušet něco uhrát a rychle odstoupil.
Stanjura posléze coby volební lídr koalice Spolu v Moravskoslezském kraji totálně pohořel a i kvůli tomu vládní koalice Petra Fialy neobhájila sněmovní většinu.
Eva Decroix se sice dokázala v poslanecké lavici udržet, leč pouze v té opoziční. Na sociálních sítích ji ale často provází nelichotivý přídomek „ministryně pro bitcoin“, jehož se bude zbavovat opravdu jen velmi obtížně. Zvláště když z dalšího vyšetřování kauzy asi ledacos vyplyne. A sotva lichotivého pro ni či pro ODS.
Ano, kauza je mimořádně politicky brizantní, a tudíž i na současné vyšetřování je nutno pohlížet s velkou dávkou opatrnosti. Nicméně ani Eva Decroix nepopírala, že v případu obchodování státu s osobou provozující temná kryptoměnová tržiště i jinou trestnou činnost došlo k celé řadě závažných pochybení.
Občanští demokraté po pár měsících pobytu v opozici každopádně nejsou v dobré kondici – a zdaleka ne jen kvůli bitcoinům. Martin Kupka, který v čele strany vystřídal Petra Fialu, se dosud neprojevil jako silný lídr. ODS se tak v průzkumech veřejného mínění přetahuje o roli hlavní opoziční strany s hnutím STAN.
Číselně vyjádřeno osciluje kolem mety patnácti procent. Což, řečeno s klasikem, není mnoho. Určitě ne u politického subjektu, který chová ambice vrátit se po příštích volbách zpět k vládnímu kormidlu. Vedoucí ANO přitom v průzkumech vykazuje více než dvojnásobek.
Odchod do opozice zdůraznil celkovou krizi identity strany, jež ji trápí už dlouho. Nicméně v době její přítomnosti ve vládě nebyla tolik patrná. Petr Fiala neodešel do ústraní, jak původně naznačoval. Snaží se nadále prosazovat vizi spolupráce středopravicových stran, tedy především ODS, TOP 09 a lidovců. Nový předseda občanských demokratů Martin Kupka však i na kongresu, kde získal mandát stranu vést, plédoval za samostatné působení a posilování vlastní identity. Většina strany s ním souzní, neb si vyhodnotila projekt koalice Spolu jako nakonec neúspěšný.
Ovšem k jasné profilaci může dospět jen ten, kdo alespoň zhruba ví, kým je. V ODS stále působí mnoho lidí, kteří mají poměrně blízko k Motoristům, k jejich ideovému světu, tedy k idejím jejich mentora Václava Klause. Radim Ivan, neúspěšný Kupkův protikandidát a zároveň ministr pro místní rozvoj v jeho stínovém kabinetu, nedávno vyvolal pozornost návrhem, že by se televizní a rozhlasové poplatky měly zrušit a Česká televize by měla vstoupit na burzu.
Eva Decroix ho sice označila za „mimoně“, avšak „mimoň“ Ivan reprezentuje cosi širšího. Echt pravicovou „ódéesku“, stále zahleděnou do Václava Klause, neviditelné ruky trhu, jež má mít skoro všude přednost, i do ostré kritiky Evropské unie, vnímané jako byrokratický nástroj levicových západoevropských elit k potlačování národní suverenity a tradičních hodnot.
Petr Fiala by ODS asi nejradši viděl v Evropské lidové straně po boku německé CDU, byť nikoliv bez vážných výhrad. Alexandr Vondra, velký kritik společné kandidátky Spolu v posledních eurovolbách, však v Evropském parlamentu stranu drží v softeuroskeptické frakci s Bratry Itálie italské premiérky Meloniové a polskými sociálními konzervativci z Práva a spravedlnosti (PiS).
Vondra též patřil k velkým fanouškům Donalda Trumpa, podpořil ho ale způsobem, jímž se posléze automaticky trochu střelil do nohy – jen co se plně vyjevilo, co je Trump zač. Konkrétně tvrzením: „Volba je mezi sebestředným arogantním chlapíkem a zcela nezkušenou dámou, kterou obklopí mladí neomarxističtí vlčáci v Demokratické straně. Takže je to těžká volba, ale jsem pravičák. A kdybych byl Američan, tak si vyberu Trumpa.“ Trumpovské čepice však dávno zahodili i v hnutí ANO.
Pokud politická strana ideově tápe, nabízí se jako možné řešení pragmatismus. Lídr v komunálních volbách v Praze, kandidát na primátora a první místopředseda strany Tomáš Portlík určitě nevyloučil povolební spolupráci s hnutím ANO. Do volebního klání v metropoli půjdou občanští demokraté pravděpodobně s TOP 09, leč bez lidovců. Podobně v Brně, kde jejich kandidátní listinu povede režisérka, scénáristka a producentka Kamila Zlatušková. Nestranička, tedy osoba v jistém smyslu kontrastní vůči Portlíkovi.
Avšak komunální politika je sama o sobě hodně pestrá a pragmatická. A volební lídři jednotlivých stran nebo uskupení opravdu jen velmi neradi předem vylučují spolupráci s kýmkoliv. Zpravidla jen s extremisty typu SPD.
I celostátně může ODS začít šlapat na paty velký pragmatik Martin Kuba a jeho Naše Česko, zejména pokud uspěje právě v nadcházejících komunálních volbách. Aktuální generální stranická linie občanských demokratů, tedy viditelná a vyhraněnější sebeprofilace, tak evidentně znamená spíše past, jelikož ideově připomínají kaleidoskop a v módě teď navíc je pragmatismus a síla osobností.