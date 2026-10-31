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Jak Topolánek, Nečas, Fiala i Kupka rušili poplatky – a dnes se k tomu ODS nezná

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   14:30
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Zleva Martin Kupka a Petr Fiala po jednání výkonné rady ODS. (7. října 2025)

Zleva Martin Kupka a Petr Fiala po jednání výkonné rady ODS. (7. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Výňatek z pasáže o veřejnoprávních médiích a poplatcích z volebního programu...
Titulní strana volebního programu ODS z roku 2010..
Titulní strana volebního programu ODS z roku 2009..
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku předseda ODS Martin Kupka. (10. října 2026)
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ODS dnes stojí na barikádě proti rušení koncesionářských poplatků. Přitom čtyři z pěti dosavadních předsedů ODS měli co dělat s jejím vlastním pokusem o zrušení poplatků. Pro pořádek: ten pátý, Václav Klaus, by asi nejradši zrušil celou ČT i ČRo.

Rozmohl se nám tady takový nešvar... Politici, aktivisté i novináři bagatelizují fakt, že ODS chtěla v minulosti stejně jako teď Babišova vláda zrušit koncesionářské poplatky za ČT a ČRo a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. V minulých dnech to současný předseda ODS Martin Kupka i jeho předchůdce Petr Fiala relativizovali slovy, že to snad chtěl kdysi jen nějaký jejich senátor. Povězme si rovnou, že oba pánové vědomě lžou.

Řeč je o prosinci 2009, kdy Senát hlasoval o návrhu zákona o zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Jeho autorem byl opravdu senátor ODS Richard Svoboda, ale nebyl to izolovaný návrh stranického pěšáka. Svoboda byl šéfem senátorského klubu ODS (a z toho titulu členem nejužšího vedení strany), brněnským primátorem, jihomoravským zastupitelem a členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kratičký zákon sepsal sice sám, ale stál za ním celý klub ODS. Což se projevilo i při hlasování, kdy se všech 36 modrých senátorů za zákon postavilo, včetně třeba dnešního místopředsedy ODS Alexandra Vondry, tehdejšího předsedy Senátu Přemysla Sobotky nebo senátora Jaroslava Kubery, dodnes stranické ikony.

Zbytečná chyba vlády a lži o zestátnění ČT. O všeobecné hysterii kolem zrušení poplatků

Právě Kubera při projednávání zákona argumentoval slovy, která by si dnes Kupka asi za rámeček nedal: „Musím reagovat na klamání veřejnosti tím, že jestli budou veřejnoprávní média financována z rozpočtu, nebo z poplatků, že to má nějaký vliv na jejich závislost, nezávislost, svobodu. Já vás ujišťuji, že nemá.“ A stejně tak by asi Kupka neocenil návrh stranické ikony, aktuálně oceněné Řádem T. G. Masaryka.

Ač totiž oficiální návrh mluvil o placení ČT a ČRo ze státního rozpočtu, Kubera šel ještě dál: „Co kdybychom zkusili, jaká je opravdová situace ve společnosti a nechali ten poplatek dobrovolný? Možná, že by ČT měla 15 miliard, protože jestli je pravda to, co slyším a co říkají výzkumy, tak lidé jsou v podstatě nadšeni, že máme veřejnoprávní média.“

ČSSD, TOP 09, STAN a lidovci ale nakonec v Senátu nejpočetnější klub ODS přehlasovali, zákon neprošel o jediný hlas.

Výňatek z pasáže o veřejnoprávních médiích a poplatcích z volebního programu ODS z roku 2010.
Titulní strana volebního programu ODS z roku 2010..
Titulní strana volebního programu ODS z roku 2009..
Zleva Martin Kupka a Petr Fiala po jednání výkonné rady ODS. (7. října 2025)
13 fotografií

Ani jednotné hlasování senátorů ODS ale nebylo jen výstřelem jedné z parlamentních frakcí této strany. Už v té době to byl totiž oficiální názor celé ODS, který se promítl hned do dvou jejích volebních programů: pro předčasné volby na podzim 2009 (později zrušené Ústavním soudem) a pro řádné volby na jaře 2010.

Zvážíme zrušení koncesionářských poplatků a hrazení veřejné služby přímo ze státního rozpočtu,“ dala si ODS spolu s plánem na privatizaci ČTK do volebního programu na jaře 2009 (za předsedy Topolánka) a zopakovala to i o rok později (už za Nečase). Kupka byl v té době mluvčím ODS, Fiala se za stranu s tímto programem stal ministrem školství v Nečasově vládě – a následně i partajním předsedou.

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