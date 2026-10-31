Rozmohl se nám tady takový nešvar... Politici, aktivisté i novináři bagatelizují fakt, že ODS chtěla v minulosti stejně jako teď Babišova vláda zrušit koncesionářské poplatky za ČT a ČRo a převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. V minulých dnech to současný předseda ODS Martin Kupka i jeho předchůdce Petr Fiala relativizovali slovy, že to snad chtěl kdysi jen nějaký jejich senátor. Povězme si rovnou, že oba pánové vědomě lžou.
Řeč je o prosinci 2009, kdy Senát hlasoval o návrhu zákona o zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Jeho autorem byl opravdu senátor ODS Richard Svoboda, ale nebyl to izolovaný návrh stranického pěšáka. Svoboda byl šéfem senátorského klubu ODS (a z toho titulu členem nejužšího vedení strany), brněnským primátorem, jihomoravským zastupitelem a členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
Kratičký zákon sepsal sice sám, ale stál za ním celý klub ODS. Což se projevilo i při hlasování, kdy se všech 36 modrých senátorů za zákon postavilo, včetně třeba dnešního místopředsedy ODS Alexandra Vondry, tehdejšího předsedy Senátu Přemysla Sobotky nebo senátora Jaroslava Kubery, dodnes stranické ikony.
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Zbytečná chyba vlády a lži o zestátnění ČT. O všeobecné hysterii kolem zrušení poplatků
Právě Kubera při projednávání zákona argumentoval slovy, která by si dnes Kupka asi za rámeček nedal: „Musím reagovat na klamání veřejnosti tím, že jestli budou veřejnoprávní média financována z rozpočtu, nebo z poplatků, že to má nějaký vliv na jejich závislost, nezávislost, svobodu. Já vás ujišťuji, že nemá.“ A stejně tak by asi Kupka neocenil návrh stranické ikony, aktuálně oceněné Řádem T. G. Masaryka.
Ač totiž oficiální návrh mluvil o placení ČT a ČRo ze státního rozpočtu, Kubera šel ještě dál: „Co kdybychom zkusili, jaká je opravdová situace ve společnosti a nechali ten poplatek dobrovolný? Možná, že by ČT měla 15 miliard, protože jestli je pravda to, co slyším a co říkají výzkumy, tak lidé jsou v podstatě nadšeni, že máme veřejnoprávní média.“
ČSSD, TOP 09, STAN a lidovci ale nakonec v Senátu nejpočetnější klub ODS přehlasovali, zákon neprošel o jediný hlas.
Ani jednotné hlasování senátorů ODS ale nebylo jen výstřelem jedné z parlamentních frakcí této strany. Už v té době to byl totiž oficiální názor celé ODS, který se promítl hned do dvou jejích volebních programů: pro předčasné volby na podzim 2009 (později zrušené Ústavním soudem) a pro řádné volby na jaře 2010.
„Zvážíme zrušení koncesionářských poplatků a hrazení veřejné služby přímo ze státního rozpočtu,“ dala si ODS spolu s plánem na privatizaci ČTK do volebního programu na jaře 2009 (za předsedy Topolánka) a zopakovala to i o rok později (už za Nečase). Kupka byl v té době mluvčím ODS, Fiala se za stranu s tímto programem stal ministrem školství v Nečasově vládě – a následně i partajním předsedou.