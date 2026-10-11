Úspěch ODS? Stačí, když neuspěje Zlo. Jak Martin Kupka následuje Petra Fialu

Problém je, že ODS – ani Fialova, ani Kupkova – si tu otázku naléhavě neklade. Přitom část odpovědi naznačil tento víkend. Třeba ve Strakonicích, kde získal senátní křeslo už v prvním kole Tomáš Fiala. Jenže už to nebylo za ODS jako v roce 2020, nýbrž v dresu Kubova Našeho Česka. Anebo právě v Praze při volbě do magistrátu.
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Podle čísel se koalice Spolu v Praze dělí o první místo se „stanaři“. Ale jak známo, i obecní volby mají dvě kola. V tom prvním hlasují voliči, ve druhém politici domlouvají koalice. A mají-li Spolu a STAN v Praze 34 mandátů z 65, tvoří většinu, takže by se úvahy o jejím rozšíření mohly vytěsnit. Ale ne, už od sobotní noci jsou „v luftě“ úvahy o Praze sobě a Pirátech.
Ano, jedna věc je počet mandátů. V něm se parta Spolu dělí o první místo. Ale jiná věc je síla vlastního hlasu, názoru, postoje – a v této oblasti Kupkova parta na úplné špičce není. Proč to tak je?
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ANO se propadlo ještě víc
Ilustrativní je Kupkův rozhovor pro web Novinky, který byl pořízen ještě během sčítání hlasů a vyšel v sobotu před půlnocí. Novinářka se ptá: „Jak vnímáte výsledek voleb v Brně. I tam jste oslabili oproti minulým volbám.“ – A Martin Kupka tasí odpověď: „ANO se tam propadlo na třetí pozici oproti minulým volbám, kdy byli druzí…“
Dobře se to naučil od Andreje Babiše. Odsunout zmínku o vlastních kiksech, ba i jejich rozbor, a zamířit na kiksy soupeře. Přitom ta otázka byla zajímavá. Už před volbami se skuhralo dost nahlas. Proč vede brněnské Spolu právě Kamila Zlatušková? Není to sebevražda? A méně hlasitě se namítalo. Ale z koho vybírat, když Pavel Blažek (“Don Pablo“) udělil brněnské ódéesce černý puntík?
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Prostě otázek a námětů k úvahám či reflexím je dost. Přesto se příčiny poklesu hledají někde jinde (vně strany) nebo se poukazuje na neúspěch konkurence. Právě tady Kupka působí tak, že kráčí ve stopách Petra Fialy. Bývalý premiér je už skoro rok mimo výkonnou i stranickou politiku, ale nedá mu to a stále se k politice vyjadřuje.
Vaše priorita? Vymýtit Zlo
V září, po úspěchu Alternativy pro Německo (AfD) v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, Petr Fiala na síti X napsal: „Demokracii lze udržet jen tak, že si naplno přiznáme, že je ohrožena, a začneme se podle toho chovat. Bránit ji naplno, odhodlaně, silně.“ Nebo: „Chci zpochybnit jednoduchý výklad, že za populismus a nacionalismus mohou hlavně slabost a chyby demokratických stran.“
Petr Fiala to samozřejmě nepsal proto, že ho snad kancléř Merz uplatil. Psal to proto, že tomu sám věří. Věří, že za průšvihy a kiksy tradičních stran jsou vnější vlivy: že se na nás hrne zlo, populismus, vliv Moskvy, dezinformace… Že se nejprve toto zlo musí vymýtit a teprve poté nerušeně pokvete demokracie.
Zdá se, že Martin Kupka ho do jisté míry následuje. Když na otázku po zhodnocení vlastního úspěchu/neúspěchu poukáže hlavně na neúspěch jiných, je to manažerský postup odkoukaný od konkurence. Ale může tím zaujmout tradiční voliče ODS?
Moc asi ne. Mnozí z nich ve Strakonicích „to hodili“ raději Tomáši Fialovi do Senátu, i když nastoupil v barvách Našeho Česka. V Praze zase zřejmě Petru Hlaváčkovi pro STAN. Možná ve stylu raději „to hodit“ autentickému kováři (STAN) než kováříčkovi, který se po něm opičí (Kupkova koalice Spolu).
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Kam se ti čerchmanti poděli
Když už jsme připomněli Německo (a když už ho jako příklad zmiňuje Petr Fiala), dodejme jisté vysvětlení.
Německo zvolilo cestu přísné izolace AfD coby nepřípustné hrozby. Výsledkem jsou bizarní koalice, které mají jediný účel. Dát dohromady jakoukoliv většinu proti AfD. Scházejí se v nich konzervativci, liberálové, sociální demokraté, zelení, postkomunisté i další, nemají sice žádný společný jmenovatel, zato všichni mají dobrý pocit, že takto „zadrželi Zlo“. Jako by vše ostatní bylo podružné.
U nás to nehrozí. Nemáme tu tak silnou radikální (média ráda píší „extremistickou“) stranu, jako je AfD. Mohou tu vznikat – zvláště na radnicích – koalice velmi různorodé a nikdo kvůli tomu nešílí.
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Martin Kupka vzbuzuje dojem, že i když má v Praze jasnou většinu se samotnými „stanaři“, klidně by podpořil i co nejširší koalici (včetně Pirátů), jen aby ukázal, jak silný je odpor vůči ANO, rozuměj vůči Zlu. A nic na tom nemění fakt, že Petr Hlaváček by tomu tleskal jako první.
K výsledkům patří klesající vliv ODS. A také část odpovědi na otázku, kam se ti čerchmanti – tradiční voliči ODS – poděli.