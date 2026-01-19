ODS: Dno je ještě daleko, jedeme dál!

Když strana nejdůležitější volby (v nichž podle ní „šlo o všechno“) prohraje tak, že je sama zhruba na třetině zisku svého hlavního rivala, když končí její nepříliš úspěšná vláda s krajně nepopulárním premiérem, během níž poztrácela pozice i v komunále, krajích, Senátu a europarlamentu, čekala by se hluboká sebereflexe a velké zemětřesení. Personální, programové i strategické.
Nikoli, že si do svého čela zvolí dlouholetého místopředsedu, který dvanáct let kryl záda Petru Fialovi, a není za tu dobu znám jediný případ, kdy by se vůči němu nějak vyhranil. Snad s jednou výjimkou: když před pár týdny jako první přiznal, že mu v rozpočtu ministerstva dopravy chybí čtyřicet miliard.
Kupka může být vítězným předsedou, pokud donutí línou a ospalou ODS k práci
Je ovšem třeba přiznat, že se Kupkovi při volbě předsedy nepostavil žádný důstojný protikandidát (což samo dost o dnešní kondici ODS vypovídá). Lidovcům se sice před 15 lety vyplatila sázka na úplně neznámého veterináře Pavla Bělobrádka, ale to byl risk za stavu katastrofy, když strana vypadla ze Sněmovny.
ODS má stále pohodlných 27 poslanců, což je sice proti někdejším 81 velká bída, ale asi ještě ne důvod pro krok do tmy pod regionálním politikem Radimem Ivanem. Který navíc nepůsobí nejjistěji, sám není v parlamentu a jen těžko by kočíroval poslanecký klub, který si personálně nadirigoval Fiala. A tak se šlo raději na jistotu, tedy na starý dobrý kšeft partajních regionů: co na tom, jestli vedení bude akční, hlavně když v něm my urveme jednoho místopředsedu.
Na úrovni Sněmovny SPOLU fakticky neexistuje, přiznává nový šéf ODS Kupka
Kupkova pozice v čele ODS bude extrémně složitá. Proti kurzu „táty“ Fialy čelně nepůjde, přitom členstvo si změny žádá. A tak Kupka kosmeticky mlží o větší otevřenosti strany, lepší komunikaci, bla bla. A že ani o korunu nezvýší daně, budou stát za podnikateli, opraví Green Deal…
Na každý slib toho druhu ale může čekat logickou reakci: a proč jste proboha dělali pravý opak, když jste tu teď čtyři roky vedli vládu? Přitom nový předseda slíbil stranu do dvou let vytáhnout „vysoko nad 20 procent“, přitom Fiala ji za dvanáct let posunul z asi 10 procent na pouhých 14.
Po modré k diumvirátu Fiala - Kupka? Pro ODS nemusí jít zase o tak špatné řešení
Na Kupkovi teď je, aby pročistil zamlžený obraz toho, co dnes ODS je, kam jde a s kým. A v pětičlenné sněmovní opozici dokázal obhájit, kdo je jejím hegemonem, když sám osobně není žádný velký rafan. Pokud se mu to nepovede, stane se jen převozníkem na dva roky, po nichž bude strana do voleb v roce 2029 hledat skutečného lídra.