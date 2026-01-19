Kupka může být vítězným předsedou, pokud donutí línou a ospalou ODS k práci

Celá ODS si je navíc vědoma nutnosti rozloučit se s některými starými zvyky. Jenže tím se počet podpůrných argumentů vyčerpal.
Po modré k diumvirátu Fiala - Kupka? Pro ODS nemusí jít zase o tak špatné řešení
ODS před sjezdem i po sjezdu působila dojmem zaopatřovacího ústavu, kde slova konzervatismus a setrvačnost můžete libovolně zaměňovat. Před volbou předsedy se na kongresu nesmělo ani diskutovat. Žádnou zprávu o prohraných volbách si delegáti nevyslechli a ani neproběhla debata na téma, kde jsme udělali největší chybu.
Současná ODS a hlavně celá koalice Spolu bohužel nápadně připomíná hnutí ANO (de facto vlastněné Andrejem Babišem). Kandidátky do sněmovních voleb vznikaly v nejužším vedení Spolu, regiony měly minimální slovo a důležité bylo hlavně to, aby se stávající bafuňáři dostali opět do sněmovny. Také členská základna se nenamáhá s nějakou rebelií. O všem, co se ve straně děje, rozhoduje nejužší vedení. Strejcokracie, termín „alternativního předsedy“ ODS Radima Ivana, je vlastně ještě milosrdný. Slyšeli jsme snad od pánů předsedů stran koalice Spolu nějakou sebekritiku? Ani náhodou. Kam chce sama ODS vykročit, když se ani nedomluvila na tom, co minule udělala špatně?
Na úrovni Sněmovny SPOLU fakticky neexistuje, přiznává nový šéf ODS Kupka
Jak porazit Babišovu koalici
Pan Kupka se od koalice Spolu odřízl docela chytrým způsobem, neodmítl ji navždy a všude, naopak naznačil spolustraníkům, že nebude bránit spolupráci tam, kde je to funkční a tedy žádoucí. Avšak on sám nehodlá tento projekt nijak protežovat. Pokud něco nový předseda má a měl by dělat, pak hlavně nepřekážet přirozenému vývoji, nebránit mladým a neokoukaným straníkům na cestě vzhůru a naopak omezovat staré a vyčerpané funkcionáře. Jenže k tomu je potřeba hodně sil, výsledek není předem jistý, mladí mohou totiž zklamat stejně jako staří.
ODS má nového šéfa, vede ji exministr Kupka. SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl
A jsme opět u setrvačnosti. Někteří komentátoři radí ODS, aby „bojovala s populismem“. Jenže boj s populismem je nejoblíbenější disciplínou politiků bez programu, když nemáte co říci, nevymyslíte vlastní řešení, vsaďte na boj s populismem, zní to „hodnotově“. Pokud ODS nevybředne ze zideologizované rétoriky Petra Fialy a bude ignorovat veškerou kritiku, jak to činila doposud, protože provozujete-li „hodnotovou politiku“, nikdo vás kritizovat nesmí, cesta vzhůru ji nečeká.
Kdyby se ODS dnes soustředila na tři, čtyři hlavní problémy dneška a opravdu na nich pracovala, musí za čtyři roky Babišovu koalici rozdrtit. Například nedostupné bydlení nová vláda nevyřeší, spíš zhorší, nejen že ceny nemovitostí stoupají zhruba dvakrát rychleji než výdělky obyvatel, ale asi jsme první zemí vyspělého světa, která bojuje se zamrzlou bytovou výstavbou tím, že neustále mění stavební zákon. Nerovnost regionů, pracující chudoba, reprodukce vzdělání rodičů ve školství jsou další chronické problémy země, se kterými Babiš nehne. Jmenovat jich lze daleko víc, zdravotnictví, daně, státní správa…
Jenže sedíte-li v opozici, máte svatý klid a nic vás k práci nenutí. Navíc preference vždycky trochu povyrostou samy, jen co začne vláda chybovat. Opět lze „konzervativně“ spoléhat na setrvačnost a strašit i slibovat, strašit Ruskem či Babišovým chaosem a slibovat prakticky cokoli, vždyť z toho, co před volbami 2021 slibovalo Spolu, splnily strany velmi málo, vyhlášených 93 procent byla hodně drzá lež.
Jestli se za čtyři roky nebudou preference ODS pohybovat na úrovni Kupkou slibovaných dvaceti a více procent, pak se může strana vždy spolehnout na to, že umírající zbytky TOP 09 i KDU-ČSL budou ochotny k čemukoli. Je otázka, zda resuscitované Spolu může na poražení Babiše v roce 2029 stačit.