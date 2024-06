Názor

ODS se rozhodla nevyloučit Pavla Novotného za hulvátství na sociálních sítích. To je dobře, protože strana Pavla Novotného marketingově dlouhodobě využívá, současné vedení se jeho popularitě na sociálních sítích koří a pro část voličů může být chlapíkem, který mluví bez obalu. A pokud by dostal vyhazov, bylo by to vlastně za to, zač jej oceňují.