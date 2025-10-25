Potřebuje ODS převozníka, vizionáře, nebo něco ještě ostřejšího „PY*O!!!“?

Ivan si rovnou též „nadiktoval“ místopředsedy Karla Haase, Jiřího Havránka, Štěpána Slováka, Dagmar Škodovou Parmovou, Ondřeje Krutílka a Evu Decroix.
Člověk si může stokrát opakovat heslo Mládí vpřed!, nicméně se neubrání pochybnosti, zda pan Ivan je připraven jednat s jinými regiony a jinými názorovými proudy ve straně, když má ve všem takhle jasno. Jako by věděl všechno, co se „strejci“, kteří údajně reprezentují stranu dnes, i s novým programem, když už má v kapse nové stranické vedení. Možná má rovnou nastylizované i usnesení lednového stranického kongresu.
Je to trochu dětinská přihláška o vůdcovství: jsem tady, budu vám dělat šéfa, všechno vím a nebudu s vámi o ničem diskutovat a s ničím se mazat. Ale proč ne, trochu radikálního rozruchu by straně po dlouhých letech panování brněnského politologa neškodilo. Ostatně rozvířit prach a zpochybnit některé neotřesitelné „pravdy“ neškodí žádné straně.
Zátěž jménem „Báječná léta s Fialou“
Martin Kupka je zatím suverénním favoritem, nejen proto, že dlouhé roky kryl záda Petru Fialovi a straníci jej znají, též proto, že má solidní pověst a lepší komunikační dovednosti než dosavadní předseda. Kupkovou slabinou mohou být „báječná léta s Fialou“, tedy relativně dlouhá doba, během které se podílel na dosavadní podobě strany a jejím výsledku. Kandidáta Kupku tedy čeká především práce na programu a strategii. Musí říci, co chce, aby se stalo se Spolu, případně jak má vypadat spolupráce po rozpadu této koalice. Aniž by řekl, co chce a bude dělat jinak než Fiala, nemá šanci.
Musí též ODS patřičně programově vymezit a to jednak tak, aby voliči nemigrovali k Motoristům či jinam, a též tak, aby se z ODS nestala sektička pravověrných oprašovatelů stranického totemu. Strana se s novým předsedou musí vymezit vůči soupeřům a rozhodnout se, zda se chce ucházet o všechny hlasy a vítězit ve volbách, anebo zda má být „strážkyní hodnot“ a tedy pro příště může uvažovat jen o juniorním postavení v budoucích vládách.
Nový předseda se též nebude moci bezvýhradně spoléhat jen na politiku Antibabiš. Ano, jako opoziční nástroj, alespoň pokud se Andreji Babišovi podaří sestavit vládu s Motoristy a SPD, to fungovat může a bude, ale do příštích voleb by na to sázel jen bloud. Přeci jen Andreji Babišovi je letos jedenasedmdesát a příště kandidovat nemusí.
ODS schází nejen témata, ale též řešení. Strana se vytrvale tváří, že naše země je ve skvělé kondici a není co zlepšovat. Ne že bychom byli spálenou a zbídačenou zemí, jak to občas líčí opozice, tak to rozhodně není. Nicméně republika trpí a bude trpět velkými problémy. Ukázková je krize bydlení, Fialova vláda, která se chválí, kudy chodí, končí v době, kdy je rozestavěno nejméně bytů za desítky let. Bytová nouze bude pokračovat minimálně v příštích několika letech. Ceny nemovitostí se vinou spekulací zcela odtrhly od reality a „přepych“, aby někdo mohl žít ve městě, ve kterém pracuje, si nemůže dovolit zdaleka každý. Tohle je oblast, kterou ODS mnoho let zcela podceňovala, nebo ji odbývala omíláním tržně svazáckých formulek.
Podobně se dá mluvit o zdravotnictví, které zanechává současná vláda v problémech, na jedné straně jsou finančně vyčerpané zdravotní pojišťovny a na straně druhé vykrmené velké fakultní nemocnice. To je dílo končícího ministra Válka. Chtějí nám občanští demokraté tvrdit, že taková situace je optimální?
Možná přijde i Kuba
Možná se o předsednické křeslo přihlásí i jihočeský hejtman Martin Kuba, který stranické vedení dlouhodobě kritizuje za nezájem o problémy voličů. Každopádně k tomu alespoň něco řekne, přinejmenším na sjezdu. Bylo by hloupé, kdyby jen kritizoval, jak to ostatní dělají špatně, a sám nepřiložil ruku k dílu.
Bude svrchovaným úkolem kongresu vybrat si předsedu a navolit mu vedení a debatovat o programu. Když si kongres usmyslí, občanští demokraté se mohou stát stranou městských dobře placených elit, které zajímají především služby, jaké jim poskytuje stát, a pak už jenom progresivní témata v rámci lidskoprávní agendy. Ano byly doby, kdy občanští demokraté tuto zemi měnili, měli plány a věděli, jak je uskutečnit. To už je ovšem historie.