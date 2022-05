Volební modely mají značnou výhodu v tom, že jsou jen momentálním přibližným modelem reality, ze kterého si lze vybrat nějaký údaj a ten mít za klíčový. A tak se někdo raduje z toho, že by volby vyhrála koalice Spolu, a Babišovo ANO přitom stagnuje. Ovšem stejně relevantně by se dalo mluvit o tom, že posuny jsou na úrovni statistické chyby a že výsledek vlastně stále odpovídá zhruba tomu, co si mysleli voliči u uren před více než půl rokem.