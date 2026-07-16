Martin Kupka bojuje s veksláckým kapitalismem. Zlobí ODS jen v části Prahy?

Situace se jeví neúnosná i pro celostátní vedení občanských demokratů, které Dvořáka minulý týden vyzvalo, aby se vzdal kandidatury. Ten se v pátek nechal místní buňkou ODS naopak potvrdit a stále chce být starostou Prahy 1. Jako předseda oblastního sdružení v pondělí Dvořák sám sebe z kandidátky nevyškrtl, ale nechal se naopak podpořit.
V úterý se sešlo předsednictvo ODS a celkem očekávatelně se shodlo na tom, že si nepřeje, aby na kandidátce Prahy 1 zůstal. Výkonná rada ODS se sejde v pátek a velice pravděpodobně pana Dvořáka neschválí.
Jediný možný slušný konec
Odchod kandidáta Dvořáka je jedinou solidní koncovkou, pak už se musí tvářit pražská ODS, že tento pán nikdy neexistoval, a doufat, že voliči chtějí zapomenout. Celou situaci zjevně nechápe Filip Dvořák a jeho ovečky z místní ODS. Krajním závěrem téhle šarády pak může být zrušení celé místní pobočky těsně před volbami. ODS koneckonců k tomuto kroku již přikročila, v roce 2011, a nikoli jen shodou okolností též kvůli Filipu Dvořákovi.
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Takový postup by občanské demokraty poškodil ještě víc a nejen v Praze, v městské části Praha 1 by ji připravil o moc, protože za pár měsíců nestihnete rozpustit jednu stranickou buňku, založit novou a „do placu“ hodit kompletně jinou a věrohodnou kandidátku a dosáhnout s ní solidního výsledku.
Na druhé straně v sázce je trochu víc než prohrané volby v jedné, byť důležité, části metropole. ODS se chce roky odstřihnout od své problematické minulosti. V tomto směru měl být zárukou úspěchu bývalý předseda Petr Fiala, jenže ani on se nevyhnul, mírně řečeno, přešlapům. Například milion korun, který takřka bez zisku uložil v pochybné kampeličce, která byla pračkou peněz a proti které zasáhla ČNB, není zrovna vizitkou stranického předsedy nespojeného s šedou ekonomikou.
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Na samém sklonku minulého volebního období se navíc vládě stala „nehoda“ v podobě spolupráce s organizovaným zločinem na praní výnosů z trestné činnosti (kauza bitcoin). Netušíme, kdo všechno bude nakonec potrestán, nicméně stranický předseda Fiala postup schvaloval a plně se stavěl za své ministry spravedlnosti i financí (oba též z ODS). Takhle nevypadá čistá ODS.
Stará dobrá ODS
S touhle zátěží je pochopitelné, že stranické ústředí dnes nechce, aby měli voliči pocit, že se vracejí doby, kdy byla zejména komunální politika v Praze doménou veksláků a pinglů a kdy se na původ peněz nikdo nikoho neptal.
Neméně také záleží na tom, jak bude vypadat vnitrostranická rozepře před veřejností, zda se rebelující buňka bude vzpírat a vedení ji nakonec nebude muset rychle rušit. Spekulacím o genech „staré dobré“ ODS se strana tak jako tak neubrání a navíc se celou epizodou zpřítomňuje fakt, že mnohé strany zasahují do kandidátek shora, což bylo svého času vyčítáno zejména Babišovu ANO. Nyní si stanovy v tomto směru poupravily i další politické strany, naposledy KDU-ČSL.
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Jak se ukazuje, podobná pravomoc může být sebezáchovná, zejména v době, kdy politické strany nemají tolik členů a jednotlivé stranické organizace lze ovládnout poměrně snadno jen s pomocí několika jedinců. Můžeme čekat, že podobné střety mezi ústředím strany a regionální organizací uvidíme častěji. Otázkou zůstává, zda volič ocení snahu strany zbavit se podezřelých kandidátů, nebo spíš zdání harmonické jednoty.
V Česku tolik zdůrazňovaná „ostuda“, tedy v tomto případě vymetení politika spojeného s praktikami neblahé minulosti, je přímějším řešením než předstírání, že se nic neděje, ale pak zase nelze mluvit o čisté ODS.