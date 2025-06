Petr Fiala okřikuje veřejnost i média: Nic se nestalo a nechte si ty řeči

Následovat má jednání Bezpečnostní rady státu a konzultace s tajnými službami a též prověření transakce orgány činnými v trestním řízení. Tedy případ má být vyveden do ztracena. Nikdo nic neudělal, nic se nestalo.

Premiér všem zapovídá, aby spekulovali o tom, že za kauzou je „snaha vlády nebo ODS či jejích čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za finanční plnění“. Ale proč se to nesmí říkat, když dnešní premiérovo vyjádření bylo de facto bagatelizováním akce ministra spravedlnosti? Premiér opakovaně zdůraznil, že ministr neporušil žádný zákon, že chvályhodně získal do státního rozpočtu peníze a možné jsou nějaké pochybnosti, na ty prý má veřejnost nárok. Cožpak neznáme z minulosti případy, kdy se vrcholní představitelé ODS obohatili takříkajíc z titulu své úřední funkce?

Premiér se principiálně nedistancoval od spolupráce státní správy s odsouzenými zločinci za účelem získání peněz do rozpočtu. Naopak, těžko předstírat, že premiér kroky Pavla Blažka odsoudil, spíš mu ho bylo líto. Neslyšeli jsme ani slovíčko o tom, že stát nesmí být nápomocen legalizaci peněz z trestné činnosti, byť by to přinášelo peníze.

Předseda vlády nenalezl odvahu ani na to, aby odpověděl na novinářský dotaz, zda by neměl Pavel Blažek zmizet i z jihomoravské kandidátky Spolu. Odpovědi se vyhnul, asi si nic myslet nesmí. Je groteskní, jak skončila hodnotová politika, u spolupráce s podsvětím.

Nebudeme zaklekávat, budeme inkasovat

Neslyšeli jsme nic o tom, že by premiér chtěl měnit zákony a tím dávat spolupráci s organizovaným zločinem nějaká jasná pravidla. Přitom se však netvářil, že by získání miliardy do rozpočtu od zločinců bylo nějak zásadně sporné. Asi je to výhodnější bez pravidel, zvláště pro ministry z řad ODS, ti přeci dobře vědí, že neexistují čisté a špinavé peníze. Veřejnost má prý právo na to být znepokojena, protože mohl „být zneužit stát“. Jenže ten stát vedou konkrétní politici, kteří toto zneužití umožnili a ti by měli nést odpovědnost. Nebo ne?

Pozoruhodný je i principiální přístup ODS k podnikání. Zcela zákonná Elektronická evidence tržeb kontrolující poctivost podnikatelů byla fízlováním, „zaklekávání“ daňové správy na daňové přestupníky bylo nepřípustné. Zato jednání s odsouzeným zločincem o tom, jak by se mohl dostat k výnosu z trestné činnosti, je vlastně fajn, když z toho bude něco mít rozpočet. Není tady nějaká chyba v uvažování? Bylo to v programovém prohlášení vlády, prý nejlepší za posledních padesát let?

Včera i dnes se premiér Fiala otřel o opozičního lídra Andreje Babiše, prý nemá co vládu kárat, vždyť minulý týden opět stál před soudem a má na hřbetě spoustu vážných obvinění. To je jistě pravda, avšak s kauzou vládní pračky peněz to nijak nesouvisí a vládu to neomlouvá.

Ano, premiér Fiala může následující čtyři měsíce nepřetržité vykřikovat Bááábiiiš, avšak podstatu svého problému neodstraní. Pouze na okraj pak lze poznamenat, že premiér má pravdu i v tom, že Pavel Blažek není z ničeho obviněn a nestojí před soudem. Ale pouze v tuto chvíli.