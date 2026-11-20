Za prvé, žádná z politických stran se neobtěžuje s nějakým komplexním programem, protože se to nevyplácí. Vrcholem nabídky bývá nějaká předvolební brožura, kde je vše zestručněno do holých vět typu: Zasadíme se o… Program dneska nikdo nevyžaduje. Výjimkou jsou některé „zásadní“ otázky, které se však začasté redukují na pouhé deklarace, jako např. chceme euro a na to si třikrát dupneme, případně nechceme euro a také si třikrát dupneme.
Za druhé, některé z dvanácti programových bodů jsou opravdu zajímavé, odvážné a hodné diskuse. Snad to probudí stranickou věrchušku a také s něčím přijde. Opozice potřebuje obecně okysličit a přinese-li debata nějaké téma, které vezmou vážně voliči, může to straně prospět a odlišit ji od bezprogramových konkurentů.
Žádný důchod
A nyní to podstatné, co rozhněvaní Ostravané navrhují. Začněme třeba tím nejzajímavějším: Žádný státní důchod od roku 2066. Jako reakce na klesající porodnost a rostoucí délku dožití to není marné, předpokládá to však také stabilní investiční fondy a jasné právní prostředí. Nejsilnějším argumentem proti pak je fakt, že už dnes do systému spousty podnikatelů a živnostníků přispívají jen povinné minimum a po vyměření důchodu se hrozně diví a některým z nich stát musí vyplácet dávky, aby přežili. Jsme vůbec schopni reformovat systém tak, aby jej „černí pasažéři“ neučinili finančně neudržitelným?
Navíc sami programoví inovátoři navrhují legalizaci švarcsystému plus snížení daní všem pracujícím, což by znamenalo další výpadek příjmů státu. Jak ale v tom případě zajistit státní rozpočet bez dluhu, když navíc plánují privatizovat Českou poštu i Budvar, ale výnos z těchto obchodů hodlají využít k modernizaci Česka?
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Mezi dvanácti body jsou některé velmi inflační a vágně formulované, například digitalizace státní správy, zrychlení stavebního řízení či moderní zdravotní péče. Tohle přeci slibují úplně všichni, největší potíž vězí v tom, že se při realizaci politikům notoricky nedaří.
Patrně nejspornější je přihlášení se k Haagskému závazku NATO dávat na zbrojení 3,5 procenta HDP. Za prvé, tak obrovské peníze zatím vůbec neumíme smysluplně utratit a za druhé by to znamenalo značné omezení sociálního systému a nepochybně by se to dotklo i jiných oblastí dotovaných státem (zdravotnictví, kultura). Tenhle závazek je pro většinu evropských států bez drastické daňové reformy nedosažitelný.
Svatokrádež
Slovem do pranice je pak desátý programový bod nazvaný: ČT jako Netflix a ČRo jako Spotify. Nejen že se autoři nebrání likvidaci plošných koncesionářských poplatků a navrhují dobrovolné příspěvky, ale dokonce kacířsky říkají: „Ne všechno, co dnes obě instituce vytvářejí, musí být automaticky financováno z veřejných prostředků.“ Není to v nynější veřejnoprávní opoziční hysterii vlastně svatokráděž? Neměl by stranický předseda Kupka zasáhnout a podobné myšlenky rovnou zakázat, třeba ve jménu liberální demokracie?
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Ať už si myslíme o konkrétních nápadech téhle iniciativy cokoli, připomíná v lecčems doby, kdy se občanští demokraté nestrachovali z toho, že jejich nápady vzbudí u někoho nevoli a naopak pouštěli se rádi do polemik, oháněli se čísly, nebáli se protivenství. Dnes je slyšet z hlavní kanceláře hlavně nářek a pak už jen tisíckrát omletý Antibabiš.