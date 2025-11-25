ODS ještě nezhynula, ale chce se ještě vůbec měnit, či zkamení coby strážkyně „hodnot“?

Takže námitky pana Ivana jsou jen kverulováním mladého outsidera, který na sebe chce za každou cenu strhnout pozornost? Rozhodně ne beze zbytku. Debata o směřování strany je nevyhnutelná a snad si ji delegáti vynutí ještě před výběrem stranického předsedy. Důležité je též, aby se objevili další kandidáti, jinak to totiž má Martin Kupka v kapse tak říkajíc bez boje a bez diskuse. Delegáti vsadí na jistotu a bude po debatě.
Třeba se přihlásí i jihočeský hejtman Martin Kuba, který rozjel osobní kampaň a zároveň odmítá kandidovat. Asi se, jak je v Česku zvykem, nechá dlouho prosit, aby nakonec milostivě na stranického šéfa kandidoval. Každopádně Martinu Kubovi, jako dlouhodobému kritikovi dosavadního vedení, by kandidatura slušela. A nebylo by od věci, aby se přihlásil i někdo další, strana změnu potřebuje. Nezapomínejme, že Petr Fiala jí vládl ještě o něco déle než otec zakladatel Václav Klaus. Navíc Fiala je vedle Klause rigidní a změnám nepřístupný akademik.
Vraťme se však ke „kverulacím“. Zajímavý a mezi občanskými demokraty málo vídaný je důraz na drahotu, Radima Ivana zaráží, že kongres je jen pro movité straníky, či pro zavedené politiky. Citujme: „Pro některé regionální zástupce se tak i s ubytováním, dopravou a stravou můžeme bavit o částce až kolem neuvěřitelných 15 000 korun za víkend. Tohle není pro všechny. Tohle je pro privilegované.“ Ano, lékaři, advokáti, vysokoškolští profesoři či podnikatelé mohou, coby delegáti, za víkend „spálit“ patnáct a víc tisíc korun bez většího přemýšlení, ale co třeba učitel na stření škole, úředník, či řadový zaměstnanec s mediánovou mzdou?
Občanská demokratická strana je symbolem polistopadové transformace ve zlém i v dobrém. Sdružovala ty, kteří se hlásili k tradičnímu systému politických stran, tržní ekonomice a občanské společnosti. Stranu spojovala i víra v individuální iniciativu, pracovitost a cílevědomost. Ve svých počátcích nijak nepohrdala členy, kteří se k tomuto ideálu hlásili spíš platonicky, sami byli totiž chudí a bez vlivu, ale vedení na ně bralo ohledy. Vzpomeňme třeba na to, jak Václav Klaus brzdil deregulaci nájmů, byl v tom velký sociální ohled a mnozí mu to dodnes vyčítají.
V posledních letech se ODS proměnila ve stranu establishmentu, odbory považují za svého nepřítele, chtějí být hlavně servisní organizací podnikatelů a miliardářů, ovšem s výjimkou Andreje Babiše. Na boji s touto jedinou osobou postavili svou politiku v minulých více než deseti letech.
Jenže nemůžete legitimně bojovat proti „oligarchovi“ Babišovi a zároveň si nechat připomínkovat zákon o lobbingu u PPF, firmy nejbohatšího Čecha a ještě se k tomu hrdě hlásit. Tahle příhoda se stala paní Evě Decroix, která ji „vysvětlila“ tím, že jí je lhostejné, kde daný návrh vznikl, hlavně že je dobrý. Zkrátka nejlepší nápady mají náhodou spřátelení miliardáři. I takto lze nahlížet občanský princip, ale pak se nelze divit, že straně utíkají voliči k „populistům“.
ODS si musí rozmyslet nejen, zda chce kandidovat samostatně bez Spolu, nebo se celý tento konglomerát pokusí sloučit, případně úplně rozpustit. Musí si promyslet, zda svatá válka proti jedinému politicky angažovanému bohatci je dostatečným smyslem stranické existence a to hlavně pro voliče. Měla by se též zamyslet nad tím, jakou chce hlásat sociální politiku, zda má být úběžníkem sociální darwinismus a posluhování těm nejbohatším (s předem danými výjimkami), anebo snaha o sociální soudržnost společnosti, pokud tedy vše sociální ideologům nepáchne komunismem.
Jak nevyhrávat volby
Politické strany existují proto, aby získaly moc, pomocí které prosadí svůj program. Před ODS stojí zásadní problém, nejen v podobě „populismu“ tedy subjektů slibujících prakticky cokoli, ale též stále větší množství lidí, kteří nemohou vydělat celým pracovním úvazkem na živobytí, na střechu nad hlavou a jídlo, natož hypotéku či nájem, který je v mnoha městech absurdní ve srovnání s výdělky v zemi.
Vše lze zajisté spláchnout „neprůstřelnou“ odpovědí, že ti chudší se měli lépe učit, více snažit, nebo si najít lepší práci, případně nerozhazovat. Také lze chudé pranýřovat za plné nákupní košíky či za to, že jeli někam na dovolenou.
Takhle se ale volby vyhrávat nedají, když stále početnější skupině obyvatel dáváte zřetelně najevo, že jimi pohrdáte.