Proč by ODS za války poslankyni Evu Decroix popravila za úsvitu

* Třináct let trvající spor o střet zájmů Andreje Babiše nekončí ani poté, co premiér nevratně vložil Agrofert do svěřenského fondu. Politickou bitvu nechme stranou, ta je úplně ujetá, ale jasno nemají ani právníci. A vzhledem k tomu, jak dlouho věc zkoumá Evropská komise s tisíci úředníky a právníky, je dost možné, že se Babišovy děti dříve dočkají dědictví než pravomocného verdiktu soudu, jestli byl jejich otec kdysi v právu. Co jediné lze ale spolehlivě říci už dnes? Že už nikdy nikdo úspěšný a majetný nevstoupí do české politiky, protože tohle fakt nemá nikdo zapotřebí. A těžko říci, zda lumpenproletarizace naší politiky je opravdu důvodem k jásotu…
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Zemědělský fond dál vyplácí podporu Agrofertu
* Průzkumy preferencí už zase hýbou politikou. Jednak se objevil průzkum agentury Median, slibující hnutí ANO vítězství v bitvě o pražský magistrát těsně před STAN a výrazně ztrácejícím tandemem ODS-TOP 09. Na to rychle reagovala ODS průzkumem, který jí za její peníze ušila na míru agentura Ipsos a kde samozřejmě ODS vítězí s velkým náskokem před STAN a ANO. A do toho ještě celostátní preference agentury NMS, kde hnutí STAN (18,1 %) poprvé výrazně předběhlo ODS (12,2 %). Ani to ale Starostům nestačilo a jeho marketéři hned vrhli na sítě kreativně upravený graf, kde výška sloupce STAN neodpovídá 18,1 %, nýbrž 23,5 %. A aby se modří ptáci chytli za zobák, výška jejich sloupce místo 12,2 % činí jen 9,2 %. Čili jak se kdysi říkávalo (a platí to i pro politiky): Mír je, když si děti hrají.
* ODS před volbami sleduje vzdalující se záda hnutí STAN a hlubší prorůstání bitcoinové kauzy do jejích řad. Ale aby těch hořkých pilulek nebylo málo, místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix ve spolupráci s šéfem klubu Markem Bendou vrátila zrovna teď na stůl téma rozvolnění pravidel dětského certifikátu, tedy aby trestní zákoník usvědčeným pedofilům doživotně nezakazoval práci s dětmi. Což je takový zaručený voucher na prohru ve volbách. Tomu se říká sabotáž, diverze či pátá kolona a ve válce (i před volbami) se to trestá popravou za úsvitu.
* Senátor ODS Lumír Aschenbrenner upozornil na tempo české legislativy, jež nám svět závidí. Ač je vzdálenost mezi Senátem a Sněmovnou jen 230 metrů, tak zvýšení limitů u veřejných zakázek, které Senát schválil v květnu 2023, se ze Sněmovny vrátilo až po 662 dnech. Senátor to dává do souvislosti s tím, že Frodo ušel do Mordoru 2 863 kilometrů jen za 182 dní - a navrhl, aby pozměňovací návrhy mezi komorami dopravovali napříště hobiti. Mezi námi - ani sám Aschenbrenner ale není žádný stachanovec či šinkanzen: za poslední půlrok schůzoval Senát 10 dní - a z 5 z nich se senátor omluvil. A v těch zbylých pěti, kde byl, vůbec nepromluvil.