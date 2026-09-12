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Proč by ODS za války poslankyni Evu Decroix popravila za úsvitu

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   16:00
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Miroslav Korecký

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ODS. Na snímku Martin Kupka a...
Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ODS. Na snímku Martin Kupka a...
Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ODS. Na snímku Martin Kupka a...
Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ODS. Na snímku Eva Decroix....
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Bez peněz do hospody nelez – a s penězi zase nelez do politiky! Jak si Rakušan s Kupkou poměřují pindíky – a sloupečky v grafech preferencí. A proč ODS zvítězí ve volbách minimálně ve výseči pedofilů.

* Třináct let trvající spor o střet zájmů Andreje Babiše nekončí ani poté, co premiér nevratně vložil Agrofert do svěřenského fondu. Politickou bitvu nechme stranou, ta je úplně ujetá, ale jasno nemají ani právníci. A vzhledem k tomu, jak dlouho věc zkoumá Evropská komise s tisíci úředníky a právníky, je dost možné, že se Babišovy děti dříve dočkají dědictví než pravomocného verdiktu soudu, jestli byl jejich otec kdysi v právu. Co jediné lze ale spolehlivě říci už dnes? Že už nikdy nikdo úspěšný a majetný nevstoupí do české politiky, protože tohle fakt nemá nikdo zapotřebí. A těžko říci, zda lumpenproletarizace naší politiky je opravdu důvodem k jásotu…

Zemědělský fond dál vyplácí podporu Agrofertu

* Průzkumy preferencí už zase hýbou politikou. Jednak se objevil průzkum agentury Median, slibující hnutí ANO vítězství v bitvě o pražský magistrát těsně před STAN a výrazně ztrácejícím tandemem ODS-TOP 09. Na to rychle reagovala ODS průzkumem, který jí za její peníze ušila na míru agentura Ipsos a kde samozřejmě ODS vítězí s velkým náskokem před STAN a ANO. A do toho ještě celostátní preference agentury NMS, kde hnutí STAN (18,1 %) poprvé výrazně předběhlo ODS (12,2 %). Ani to ale Starostům nestačilo a jeho marketéři hned vrhli na sítě kreativně upravený graf, kde výška sloupce STAN neodpovídá 18,1 %, nýbrž 23,5 %. A aby se modří ptáci chytli za zobák, výška jejich sloupce místo 12,2 % činí jen 9,2 %. Čili jak se kdysi říkávalo (a platí to i pro politiky): Mír je, když si děti hrají.

FOTO Facebook STAN

* ODS před volbami sleduje vzdalující se záda hnutí STAN a hlubší prorůstání bitcoinové kauzy do jejích řad. Ale aby těch hořkých pilulek nebylo málo, místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix ve spolupráci s šéfem klubu Markem Bendou vrátila zrovna teď na stůl téma rozvolnění pravidel dětského certifikátu, tedy aby trestní zákoník usvědčeným pedofilům doživotně nezakazoval práci s dětmi. Což je takový zaručený voucher na prohru ve volbách. Tomu se říká sabotáž, diverze či pátá kolona a ve válce (i před volbami) se to trestá popravou za úsvitu.

* Senátor ODS Lumír Aschenbrenner upozornil na tempo české legislativy, jež nám svět závidí. Ač je vzdálenost mezi Senátem a Sněmovnou jen 230 metrů, tak zvýšení limitů u veřejných zakázek, které Senát schválil v květnu 2023, se ze Sněmovny vrátilo až po 662 dnech. Senátor to dává do souvislosti s tím, že Frodo ušel do Mordoru 2 863 kilometrů jen za 182 dní - a navrhl, aby pozměňovací návrhy mezi komorami dopravovali napříště hobiti. Mezi námi - ani sám Aschenbrenner ale není žádný stachanovec či šinkanzen: za poslední půlrok schůzoval Senát 10 dní - a z 5 z nich se senátor omluvil. A v těch zbylých pěti, kde byl, vůbec nepromluvil.

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